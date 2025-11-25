Música
Guillamino escull Figueres per pre-estrenar en exclusiva el seu nou disc, 'Erra & Bé', després de set anys de silenci
El músic obre el setè cicle de música 66Butaques de La Cate, el 13 de desembre, que també inclou un concert de la banda figuerenca Clima, Paula Valls, Terrae, Raquel Lúa, OKDW i Thelee
Les entrades ja s'han posat a la venda al web de La Cate i tenen un preu d'entre 8 i 12 euros
El músic Guillamino obrirà el setè cicle de concerts 66Butaques de La Cate, a Figueres, el dissabte13 de desembre, a les 21 hores, pre-estrenant el seu nou disc, Erra & Bé, un treball que sorgeix després de set anys de silenci. El treball retrata l’univers de la música R&B en català creuada amb la seva ànima de cantautor. Guillamino, que té previst té previst oferir un reguitzell de cançons soul, R&B dels noranta, clàssics i propis, no serà l'únic artista empordanès que actuarà dins aquesta nova temporada. També s'ha programat el grup figuerenc Clima que presentaran el seu segon disc, Això que ens passa, amb el qual fan un salt en la producció amb l’acompanyament de Joan Borràs, productor i teclista d’Oques Grasses.
Aquesta nova temporada del cicle 66Butaques, cita consolidada cada tercer dissabte de mes a La Cate de Figueres, combina, doncs, noms destacats de l’escena independent amb propostes emergents de gran interès. Així, a banda de Guillamino, mestre de l’electrònica orgànica i les textures experimentals, o Clima, banda de pop figuerenca, també s'han fet un lloc Raquel Lúa amb el seu folk mediterrani i la seva veu intimista i profunda, que va captivar amb el seu darrer disc Peinar Raíces. El març serà el torn de Paula Valls, un concert inclòs en el marc de la gira amb la qual celebra els seus deu anys dalt dels escenaris. En aquest concert especial, la cantant repassarà una dècada de trajectòria marcada per la seva combinació de soul, jazz i cançó d’autor.
Propostes emergents i música d'avantguarda
D'altra banda, entre les propostes emergents destaca OKDW (18 d’abril), amb un directe potent que fusiona electrònica, indie i pulsacions urbanes. El maig, Terrae (16 de maig) oferirà la seva aposta per la recuperació de la tradició des de la música d’avantguarda, els samplers i els loops més atrevist. El cicle es tancarà el 13 de juny amb Thelee amb el seu projecte visual i de ritmes ballables que van des de l’electrònica de ball britànica dels 90, fins als ritmes més actuals.
Cal destacar, a més, el cartell d'aquesta edició, obra del dissenyador Manel Gràvalos, amb el qual proposa una aventura psicodèlica per les formes i els colors, una imatge que representa l’esperit del 66Butaques: una porta oberta a l’experimentació i el descobriment de noves propostes musicals. Les entrades del cicle, que es desenvolupa a la Sala Antoni Montal de La Cate, ja es poden adquirir al web de l’entitat i tenen un preu d’entre 8 i 12 euros. L’entrada és gratuïta per a menors de 16 anys, i hi ha un descompte del 50% per a joves de 16 a 25 anys.
