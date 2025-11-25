Cinema
El forense Narcís Bardalet es converteix en l'abat del monestir de Sant Pere de Rodes
El metge figuerenc forma part de l'equip artístic que està rodant, des d'aquest diumenge passat, un documental sobre el procés d'il·lustració de la mítica Bíblia de Sant Pere de Rodes
El rodatge, que mou una vintena d'actors i figurants, s'allargarà aquest novembre i desembre i es preveu l'estrena del trailer el 28 de desembre a Pedret i Marzà
Els Amics de Sant Esteve de Pedret i Marzà porten dos mesos preparant i planificant una petita producció audiovisual, en format de ficció històrica, per narrar com durant el primer quart del segle XI, al monestir de Sant Pere de Rodes es va il·lustrar una de les biblíes més antigues i exemple del romànic català i de l’Europa Medieval. Aquesta Bíblia actualment es conserva a la Biblioteca Nacional de París, mentre que al Port de la Selva es disposa d'un facsímil. Dins l'equip artístic que participa en el rodatge del documental La Bíblia de Sant Pere de Rodes, que es va iniciar aquest diumenge passat amb la participació d'una vintena d’actors i figurants i una vintena de técnics i personal de producció i realizació, destaca la presència del metge forense figuerenc Narcís Bardalet que interpreta el paper de l'Abat del monestir. El documental, a més, vol reflectir el treball d’il·lustració d’aquesta històrica bíblia, realitzada en bona part pels monjos benedictins del monestir. Ho farà el pintor empordanès Lluís Roura, amb primers plans gravats en alta ressolució amb plomes d’oca i sobre pergamins. Roura, a més, també col·labora en el projecte pintant una obra de Sant Pere de Rodes i cedint a l’entitat sense ànim de lucre per a la seva financiació mitjançant un sorteig amb participacions.
L’equip técnic que treballa en aquest documental esta format per un conjunt de professionals formats a l’ESCAC, amb Lluís Estragues com a director técnic, i amb el suport d’alumnes de l’Escola Eram de Girona. Amb guió de l’escriptor Josep Torrent i adaptacions del realizador i director d’art Jaume Simon, també actor i productor executiu del projecte, així com el president de l’entitat productora. El documental está patrocinat per diferents entitats, com el castell de Quermançó, i empreses vinculades a la comarca, com el CRM Sant Pau Chavarria de Figueres entre d'altres.
La resta de rodatges es faran entre aquest mes de novembre i desembre i serviran per completar la part visual. Posteriorment es farà la postproducció del documental i la gravació d’una banda sonora pròpia i creada expressament pel mateix, amb música antiga i instruments com l’arpa medieval, la viola de roda, clavicémbal, viola de braç, veus, entre altres.
També s’ha previst l’estrena del tràiler del documental, amb un part de la banda sonora, en el marc d'un concert de Nadal el próxim dia 28 de desembre al migdia a l’esglèsia de Pedret i Marzà.
