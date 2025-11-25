Moda
La cultura de moda i l'art contemporani es troben al Casino Menestral Figuerenc
El 22 de novembre es va celebrar una nova edició de 'Creativiy Experience', una nit dedicada als dissenys d'autor i el diàleg entre disciplines artístiques
La nova edició de Creativity Experienceva omplir el Casino Menestral Figuerenc per celebrar una nit dedicada a la moda d’autor, la creativitat contemporània i el diàleg entre disciplines artístiques. L'eix central de l'esdeveniment va ser la desfilada de moda que va acostar creadors de projecció internacional, com els japonesos Divka, Mizuiro, Klasica i Ujoh, l'italià XConcept i la marca berlinesa Trippen, al públic.
La passarel·la estava emmarcada amb les obres que l'artista de la Catalunya Nord, Jacques Capdeville, va crear especialment per a l'ocasió. L'objectiu era establir un pont poètic entre cos, moviment i espai per fer dialogar la moda amb l'expressió pictòrica. La desfilada va començar amb una mostra de dansa contemporània que va enriquir la connexió entre disseny i expressió artística, protagonitzada per les coreògrafes Claire Muchir i Vanessa Depraw.
"Aquesta edició va superar les nostres expectatives, tant en l'interès per part de la quantitat de persones assistents de diferents llocs —de l'Alt Empordà, del sud de França, de París, de Barcelona— com també amb tot l'equip que s'ha sumat a aquest projecte: professionals locals, de París i de la Catalunya Nord, dels quals volem destacar la seva gran professionalitat i implicació", remarquen els organitzadors de l'esdeveniment.
Pel que fa als dissenys, cal destacar la força visual de totes les peces i el concepte innovador. A la passarel·la es van observar peces de sastreria moderna que juguen amb l'estructura, el volum i l'asimetria; aquests conceptes troben un equilibri quan el disseny es posa en moviment. Altres propostes eren de línies simples i minimalistes, un exemple de moda contemporània. Totes elles amb un patronatge i una confecció complexa, treballades amb teixits de gran qualitat i acabades amb precisió i cura artesana. Molts dels dissenys deixaven veure elements del Japó tradicional plasmats en peces del segle XXI.
Innovació i pensament creatiu
Tots els dissenyadors presenten les seves col·leccions a les setmanes de la moda més prestigioses: París, Milà, Tòquio i Nova York. Entre aquests destaca UJOH, que és present al calendari oficial de la Federació Francesa de l’Alta Costura i de la Moda de París. La roba de tots els dissenyadors és en exclusiva a Anònims Creativity Market de Figueres, l'únic lloc on es poden trobar a Espanya.
El diumenge es va poder visitar l'exposició de Jacques Capdeville al Casino Menestral Figuerenc durant tot el dia, i aquesta edició de Creativity Experience va acabar el dilluns 24 amb la performance Live Fashion Editorial, on els assistents van viure en directe una sessió de fotos d'editorial de moda a càrrec de la fotògrafa figuerenca Montse Capel. "Nosaltres seguim treballant per consolidar aquest projecte i estem creant aliances amb professionals internacionals. La idea és organitzar dues edicions a l'any i també ampliar el nostre equip de treball, captant talent local —fotògrafs, models, artistes...—", expliquen des de l'organització.
L’esdeveniment, organitzat per Anònims Creativity Projects amb la col·laboració i suport del Casino Menestral Figuerenc, reafirma Figueres com un espai obert a la innovació i al pensament creatiu, i consolida el projecte com una plataforma que acosta la moda contemporània i l’art a la ciutadania.
