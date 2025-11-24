Festival
Sopa de Cabra actuarà al festival Portalblau de l'Escala dins la gira per celebrar els 40 anys de trajectòria
El concert serà el 9 d'agost i ja es poden adquirir les entrades
Sopa de Cabra actuarà al festival Portalblau de l'Escala dins la gira per celebrar els 40 anys de trajectòria. Serà la nit del 9 d'agost, a les deu de la nit, al fòrum romà d'Empúries a l'Escala. És el segon artista que ha confirmat el festival per al 2026, després d'anunciar el concert dels valencians La Fúmiga. Els organitzadors destaquen que l'actuació de la banda gironina "promet ser una de les nits més especials de l'estiu", ja que unirà "memòria, energia i patrimoni". "La música de Sopa de Cabra dialogarà amb la força simbòlica d'Empúries i el Mediterrani", ressalten. El Portalblau ja ha posat a la venda les entrades per aquest concert amb un preu de 46 euros per cada localitat.
Nascuts a mitjans dels anys vuitanta al Barri Vell de Girona, Sopa de Cabra ha esdevingut una de les bandes pioneres del rock en català i un referent indiscutible per a diverses generacions.
Amb divuit treballs publicats, entre discs d’estudi i gravacions en directe, han signat alguns dels himnes més perdurables de la música del país amb cançons com L’Empordà, CaminsSi et quedes amb mi o El far del sud.
La seva trajectòria ha deixat fites històriques: el disc Ben Endins continua sent el disc de pop-rock en català més venut de tots els temps, amb més de 130.000 còpies. A més, el 2011 es van convertir en l’únic grup de rock en català capaç d’omplir tres nits consecutives el Palau Sant Jordi.
La seva actuació a Portalblau 2026 s’emmarca en la gira del 40è aniversari i "promet ser una de les nits més especials de l’estiu", segons els organitzadors. "Un concert que unirem memòria, energia i patrimoni, en un escenari únic on la música de Sopa de Cabra dialogarà amb la força simbòlica d’Empúries i el Mediterrani", remarquen.
La banda gironina és el segon artista que confirma el festival per a l'edició del 2026. Fa uns dies va anunciar l'actuació dels valencians La Fúmiga, que l'any vinent faran una gira de comiat dels escenaris. El seu concert se celebrarà el 7 d'agost.
