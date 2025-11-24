Artesania
Capgrossos, gegants i joies artesanals al cor de l'Empordà: el taller Ventura & Hosta de Navata obre una botiga
Neus Hosta i David Ventura han obert un nou establiment a Torroella de Montgrí, on es poden descobrir les seves creacions artesanes
Carme Vilà
Gegants, capgrossos, joguines de models antics que el temps ha congelat, jocs, i petites joies d’artesania omplen les prestatgeries d’un antic local modernista al cor de Torroella de Montgrí carregat d’història. La mateixa que cada una de les peces que s’hi venen del taller Ventura & Hosta de Navata, dels artesans David Ventura i Neus Hosta, amb 42 anys dedicats a la creació de personatges del món geganter. El taller treballa amb noves línies, com la creació de jocs, i l’empresa ofereix un aparador, a la primera botiga que obren.
"No volíem fer cap botiga, però un dia passejant vaig veure el cartell que es llogava i una senyora que fregava", explica Neus Hosta. Es va enamorar del local, uns baixos modernistes al carrer Porta, 41, que va visitar poc després amb el seu company David Ventura. I la botiga, que al passat havia estat la millor sastreria de la zona, on feien cua per fer-se els vestits, i tenia un taller amb una vintena de persones, ara hi ha entrat la màgia del món geganter, dels nens i les joguines.
Des de 1982 Ventura & Hosta es dediquen a fer gegants i capgrossos amb cartó pedra, amb fibra de vidre i la resina de polièster. Tenen un catàleg propi i encàrrecs, així com fan restauracions de peces.
Neus Hosta explica que hi ha la sèrie de capgrossos i una sèrie de gegantets per nens. A les sèries actuals se n’hi afegiran de noves en les quals estan treballant. Seran figures d’animals, de granja i de la selva. En les creacions per nens agafen la mida de l’infant i fan el cavallet a la mida del petit, personalitzat.
Les peces han sortit del taller de Navata per ocupar les prestatgeries de la nova botiga a Torroella de Montgrí.
Un drac, en patufet, en Popeye, o el conegut personatge d’un antic anunci de publicitat dels anys 60, en Netol. La icònica imatge del majordom de galtes grans és una de les peces que es poden comprar. I no sempre els compradors són persones aficionades o vinculades al món geganter. El propietari d’una drogueria de Barcelona i col·leccionista de tot el que té a veure amb el Netol, se’n va endur una peça recentment.
A gegants i capgrossos els acompanya un circ que el taller de Navata va crear fa uns anys. El conjunt el van començar a portar al Circ de Genís Matabosch a Girona. I també una versió més reduïda amb figures de fang que requereix menys espai.
La botiga no és l’única novetat. Neus Hosta explica que al taller ha entrat a treballar el seu fill, l’Eloi, amb moltes idees noves. D’aquí ha sorgit la idea de crear jocs.
El primer, un tres en ratlla amb una mona (ja la creaven) que ja es pot comprar a Torroella. Una mona de la sort, màscares diverses com el dimoni el llop, o altres a punt per pintar cobren vida en aquest nou espai. Entre les peces artesanals, s’hi troben pinces d’estendre roba pintada que crea la mare de Neus Hosta, de 97 anys. L’artista més gran de la família "no ho va poder ser fins de gran, va tenir nou fills i va estar tota la vida cuidant-los, i ara s’hi dedica". Acaben d’omplir els prestatges capsetes de música, jocs retallables, o tota mena de joguines (cotxes, ocells...) allunyats de la tecnologia actual. I de cara a l’any vinent al centre de la botiga s’hi esperen portar a terme tallers per a nens.
Així que, com descriu l’escriptor Quim Ponsa, en un fragment d’un escrit de presentació: "Hi ha un petit tresor amagat entre els carrers de pedra de Torroella... Una botiga on el temps s’atura i la memòria pren forma. Allà, el cartó es converteix en somnis, els capgrossos riuen com infants de festa major, i les joguines de llauna tornen a rodar com si el món encara fos senzill".
