Patrimoni
Enigmes del passat que es desvelen gràcies a les xarxes socials
Els arxius públics, com el de Roses, fan crides, algunes amb final feliç, per esbrinar les persones que apareixen en documents gràfics i audiovisuals
Moltes fotografies, quan es descontextualitzen o se separen dels seus familiars, per un motiu o altre, totes les persones i, fins i tot, els escenaris que immortalitzen acaben esdevenint anònims. Ningú sap qui són, ni què feien en l’espai on apareixen retratats. En els últims anys, les xarxes socials s’han convertit en una eina de gran utilitat perquè els arxius públics puguin anar omplint aquests buits d’informació que els manquen. Molts cops hi ha sort tal com va constatar fa poc el doctor en Història i arxiver de l’Arxiu Municipal de Roses, Pol Meseguer, amb la fotografia que reproduïm, d’autoria desconeguda, on es veu a cinc joves dalt d’una barca pescant garotes. Inicialment, no disposaven ni d’un sol nom i amb una crida feta a les xarxes "me’ls van esbrinar tots". Es tracta, d’esquerra a dreta, de Pepita Pairet, Irene Cusí, Helena Cusí, Irene Subirà i Núria Marès. L’escena va tenir lloc l’any 1950 i, explica Meseguer, al fons de la imatge es pot observar el conegut com el xalet dels italians, encara en obres, començat a construir el 1949 i obra de l’arquitecte Claudi Díaz.
Però no sempre hi ha sort i hi ha documents gràfics en què l’enigma queda per resoldre. És el cas d’una filmació de l’any 1977 on es veu l’arribada d’una barca d’arrossegament al moll. En aquest cas, es desconeix qui són els tripulants i l’embarcació. Com expliquen es tracta d’un fragment d’un enregistrament fet per Tomàs Mallol per encàrrec de l’Ajuntament com a material per una pel·lícula promocional del poble.
- Lladó compra l'antiga fàbrica de guants per generar ocupació i crear habitatge: 'No volem ser un poble dormitori
- Ni Estrasburg, ni Viena: l'espectacular mercat de Nadal a tocar de l'Empordà
- Nova oportunitat per a 'l'esquelet' de l'Eixample de Figueres amb 15 nous habitatges
- Tímida nevada a l'Empordà: la neu enfarina la zona de Salines-Bassegoda
- Un celler de l'Empordà, entre els millors del món
- El món literari català suma una nova editorial independent amb seu a Cadaqués
- Els treballadors del Consell Comarcal de l’Alt Empordà impulsen mobilitzacions per denunciar anys de malestar laboral
- El dur testimoni d'una interventora de Rodalies: “Que em diguin 'filla de puta' és el pa de cada dia”