Cinema
Programen quatre noves sessions del documental 'Popel (Cendres)' a Figueres després de l'exitosa preestrena
A l'acte, celebrat aquest passat dimecres als Catcinemes, va assistir Henry Moner, el fill del deportat figuerenc Enric Moner
Després de la càlida acollida de la preestrena del documental Popel (Cendres) aquest passat dimecres als Catcinemes de Figueres, cineclub Diòptria ha apostat per programar quatre sessions especials: els dies 21, 24, 25 i 26 de novembre a les sis de la tarda. Durant la preestrena, a més, va assistir, a banda del seu director Oier Plaza i l'investigador que va empènyer la recerca, Unai Eguia, també Henry Moner, el fill del figuerenc Enric Moner, exiliat a França, membre de la Resistència que amagava refugiats i que va ser assassinat pel règim nazi i incinerat de nit i en secret al crematori civil de Praga el 9 d’abril de 1945. Les seves restes, com les de dues mil víctimes més, principalment txecs, van ser salvades gràcies a l’heroïcitat de František Suchý, responsable del crematori, i el seu fill, qui "enganyant a guardes de la Gestapo i jugant-se la vida, van aconseguir amagar les urnes fins al final de la guerra". Aquest treball, presentat a la Seminici de Valladolid i al Festival de Sant Sebastià, és un testimoni colpidor i imprescindible d'un capítol totalment desconegut de la nostra història.
