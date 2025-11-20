Música
Pablo Alborán actuarà al festival Sons del Món de Roses 2026
El concert, que es farà el 25 de juliol a la Ciutadella, és el primer que s'ha confirmat i l'únic que oferirà l'artista a Catalunya l'estiu vinent
Les entrades per aquesta actuació es posen a la venda aquest divendres a partir de les 12 del migdia
Pablo Alborán, un dels grans artistes del moment, actuarà l'estiu vinent al 19è festival Sons del Món de Roses. Es tracta del primer concert confirmat de la propera edició i l'únic que oferirà Alborán l'estiu vinent a Catalunya. L’actuació tindrà lloc el 25 de juliol a la Ciutadella de Roses i les entrades es posen a la venda aquest divendres 21 de novembre, a les dotze del migdia, al web del festival sonsdelmon.cat. Aquest concert forma part de la gira de Pablo Alborán pensada per espais amb més aforament, però ara amb més proximitat i exclusivitat, però, segons els organitzadors, amb el mateix desplegament tècnic i visual que al Palau Sant Jordi o el Movistar Arena de Madrid.
Al concert de Sons del Món, Pablo Alborán oferirà un repertori que unificarà la passió i emoció dels seus grans clàssics amb el so més madur i innovador de les cançons del seu nou disc que porta per títol KM0 i que acaba de publicar. Després d’un silenci discogràfic de tres anys, el cantant torna amb el seu setè disc amb un punt d’inflexió en el so de la seva carrera. Pablo Alborán és un dels solistes més prolífics i destacats del panorama nacional des del seu debut el 2010 amb la cançó Solamente tu. Al llarg catorze anys de carrera, ha rebut 24 nominacions als Latin Grammy, ha recollit 8 premis a LOS40 Music Awards i 6 al Festival Viña Mar, entre altres reconeixements.
- Mor un motorista en un xoc amb una furgoneta a Llers
- Un canvi de propietat permetrà recuperar la Casa Rozes de Roses, monument nacional en perill
- Lladó compra l'antiga fàbrica de guants per generar ocupació i crear habitatge: 'No volem ser un poble dormitori
- L’autora que alerta sobre la 'normalització de l’islamisme a Figueres' presenta avui el seu llibre a la Biblioteca
- Les infraccions de camions i furgonetes a l'Empordà, en el punt de mira abans de la campanya de Nadal
- Agnès Lladó anuncia que no repetirà com a candidata d'Esquerra a Figueres: 'La vida són etapes, i la política també
- Defuncions del 19 de novembre de 2025 a l'Alt Empordà
- Un celler de l'Empordà, entre els millors del món