Literatura
El compositor Pep Ventura es converteix en font d'inspiració per als creadors actuals
Aquest divendres 21 de novembre es presenta, al Cercle Sport Figuerenc, un llibre que s’endinsa en la dimensió mítica del músic a partir d’expressions artístiques d’autors diversos de l'Empordà
Poemes, articles, peces teatrals i relats, però també fotografies i il·lustracions, així com aportacions musicals es recullen al llibre d’homenatge al compositor Pep Ventura, amb motiu de la commemoració dels cent cinquanta anys de la seva mort, que es presenta aquest divendres a les vuit del vespre al Cercle Sport Figuerenc. El volum, que s’endinsa en la dimensió mítica del músic tractant-lo com a personatge literari, ha estat una iniciativa de Creàlit, amb el suport del Foment de la Sardana Pep Ventura i l’Ajuntament de Figueres, i no només han participat integrants de l’associació sinó també altres ciutadans d’àmbits creatius diferents.
Durant la presentació, d’entrada lliure, alguns dels autors llegiran poemes i fragments escollits, es durà a terme una lectura dramatitzada de la peça teatral Pep Ventura a la terra dels «Turons» d’Alfons Gumbau i s’interpretarà una de les peces musicals del recull. Al final es podrà adquirir el llibre al preu de 14 euros.
