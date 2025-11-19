Art
Les Antípodes obre ponts amb l’art contemporani i el pensament, a Agullana
La segona edició d’aquest cicle, que cerca generar noves relacions entre les comunitats locals i les societats urbanes, reuneix en aquest racó de l'Empordà, i al llarg de tres caps de setmana, artistes i pensadors
El maig de l’any passat naixia Les Antípodes a Agullana, una proposta impulsada per Oriol Caba que unia art, cultura i pensament. Aquella primera edició, a la que li van seguir un parell de residències artístiques, "ens va servir per donar-nos a conèixer i a nosaltres conèixer l’entorn en què ens trobàvem". Els resultats van ser dispars: "gent que va quedar fascinada" i altres que no van entendre certes accions com la performance Camarades d’Emilio López-Menchero i que "va evidenciar que hi ha coses que no es van gestionar bé i que estan a flor de pell encara", admet Caba. Convençuts de la vàlua del projecte, aquest dijous 20 de novembre engega motors la segona edició amb un primer dia a l’Hospitalet, on es presenta el treball en procés dels artistes residents Santiago Sierra, Lolo & Sosaku i Roger Pibernat, i ja divendres i durant tres caps de setmana, de nou, a la terra mare, Agullana.
Enguany, el programa es concentra principalment en accions entorn l’art contemporani i ho fan en un espai poc conegut, municipal, ubicat al costat de la Societat de Caçadors, obert a tothom, que han batejat com La Guilla. Aquí no només es fan part de les residències de recerca i creació que impulsa Les Antípodes sinó que l’objectiu és que sigui "un lloc de trobada d’artistes, crítics d’art, comissaris i públic per parlar sobre processos de treball, pràctiques artístiques, formats o discursos crítics". Això, d’una banda, pren forma de converses. La primera, divendres a les set de la tarda, arriba de la mà de l’expert Amador Vega, coordinador del Centro de Estudios en Estética, Religión, y Cultura Contemporánea, qui conversarà amb l’historiador de l’art, Enric Tubert, sobre Ramon Llull i la màquina de pensar.
Dissabte 22 de novembre, durant tot el dia a La Guilla, s’exhibiran quatre peces dels artistes Albert Barqué-Duran, Xavi Bou, Hamill Industries i Lúa Coderch sota el títol Percepció, cognició, audiovisual i tècniques expandides. L’acte també inclourà una conversa, a les 11 del matí, sobre com es transforma la percepció humana en un entorn on la tecnologia modela constantment l’experiència. Tot seguit, es farà una visita guiada.
El programa continua el divendres 5 de desembre amb una nova conversa, ara amb la comissària d’art independent Alexandra Laudo qui ha escrit el pròleg del llibre M’has parlat i t’he dit que et vaig dir que no et digui, un intercanvi epistolar entre una xarxa neuronal de generació de text, entrenada pel col·lectiu artístic Estampa, i l’escriptora i artista visual Irene Solà. Finalment, el 6 de desembre, s’exhibiran a La Guilla quatre peces de Taller Estampa, Roc Parés, Robertina Šebjanič i Yolanda Uriz. Aquell dia també hi haurà dues converses: una sobre intel·ligència artificial generativa i pensament crític i l’altra sobre ecologies i antropocè.
Recordant a Josep Maria Joan
Si l’any passat, Les Antípodes va col·laborar amb el Museu de l’Exili, enguany ho fa amb el Museu del Joguet de Catalunya dedicant la Beca Numèric 2025, que ha obtingut l’artista visual Paula Vicente Puiggròs pel projecte Cling, clong, clang, a la memòria de Josep Maria Joan i Rosa. De fet, part de la recerca es farà al museu. El resultat es presenta el 6 de desembre.
