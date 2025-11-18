Literatura
Vicenç Altaió i Hannan Serroukh parlen en primera persona, a la biblioteca de Figueres
L'activista Hannan Serroukh presenta el seu llibre Coraje, aquest dimecres 19 de novembre, i el poeta Vicenç Altaió ho fa amb El somni de la subversió, aquest divendres 21 de novembre
Els assaigs biogràfics són portes d’entrada a realitats i vides diverses. Aquesta setmana, la biblioteca de Figueres acull dues propostes molt diferents emmarcades dins aquest gènere. Aquest dimecres 19 de novembre serà l’activista Hannan Serroukh (1974) qui presentarà Coraje. El precio de la libertad (Almuzara) amb el qual narra com va fugir d’un matrimoni forçat fa més de trenta anys a Figueres on aleshores vivia. Divendres agafa el relleu el crític i poeta Vicenç Altaió qui presenta El somni de la subversió. Memòries d’un traficant d’idees (Galaxia Gutenberg) al costat de la historiadora de l’art, Mariona Seguranyes. Ambdós actes es fan a dos quarts de set de la tarda.
Coraje, com ve diu el títol, és un llibre valent i sincer amb el qual l’autora exposa una història de superació i, al mateix temps, una reflexió sobre l’actual amenaça de l’islamisme, la gestió dels fluxos migratoris, la cohesió social i la decadència europea.
Revolta política i poètica
El llibre El somni de la subversió de Vicenç Altaió també és una radiografia d’un temps, ja que el que aparentment és un relat biogràfic es converteix en una obra literària i política que s’inicia amb el pas d’una societat rural i industrial a la pretesa societat moderna i del coneixement. En plena revolta política, el poeta participa de la revolta poètica dels setanta i s’enllaça amb els poetes que el precedeixen com J. V. Foix, Brossa, Vinyoli o Palau i Fabre. El llibre es tanca el 1985 i ja es preveu una segona part.
