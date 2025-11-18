Música
El fenomen Oques Grasses, un èxit acumulatiu que neix del vincle emocional amb el seu públic
El segell discogràfic Halley Records destaca el "talent intransferible, l'alegria i la profunditat emocional" del grup
Guifré Jordan | Eli Don | Pau Cortina | Violeta Gumà (ACN)
Oques Grasses fa dies que és en boca de tothom. Saber si s'han aconseguit entrades per a algun dels quatre concerts de comiat a l'Estadi Olímpic és tema de conversa recorrent. L'èxit del grup, però, no és nou. La banda osonenca s'ha forjat una carrera amb un codi personal propi que barreja "risc" i "originalitat", lluny de la "superficialitat global". Així ho veuen els tres codirectors del segell discogràfic que els porta, Halley Records, que veu en el grup un "talent intransferible" a base "d'alegria i profunditat emocional". Pel professor de la UPF Àlex Valverde, el lligam amb els seguidors i el 'FOMO' han fet la resta. Les xifres els avalen: una de les seves cançons més populars, 'Sort de tu', supera l'any i mig al top 100 d'Spotify.
Halley Records neix fa una dècada de la mà de tres professionals del sector de la música que volien un nou model de discogràfica de caràcter més independent per als artistes que ja acompanyaven com a mànagers i responsables de premsa. Amb una feina d'orfebreria feta sovint a l'ombra, són una de les claus de l'èxit d'Oques Grasses. Entre el seu catàleg de serveis hi ha figuren artistes com la Fúmiga, Stay Homas, Ginestà, Figa Flawas, Maria Jaume o els ja desapareguts Txarango.
Els tres codirectors de segell discogràfic, Maria Blay, Ixent Sampietro -també responsable d’Èxits Management- i Marc Isern, s'expliquen el fenomen d'Oques Grasses per la "veritat del seu art, la profunditat de les seves lletres i la valentia compartida entre l’artista i l’equip que l’acompanya". "No hi ha record sense emoció i les emocions són el fort d’Oques Grasses. És molt difícil que la persona que escolti les seves cançons no s’hi quedi enganxada. L’èxit dels concerts de comiats és la culminació d’una llarga i fructífera carrera", expressen.
Van fitxar els Oques Grasses pel seu "talent intransferible" i la seva "autenticitat i singularitat". "També molta connexió amb la idiosincràsia cultural Mediterrània, que, al cap i a la fi, és la nostra: alegria, aire lliure i profunditat emocional", reflexionen els tres directors.
Insisteixen que, des de llavors, el seu "èxit" ha estat "acumulatiu". Una carrera de fons gràcies, d'una banda, als "bons fonaments" i, de l'altra, al fet que el grup ha crescut amb el seu públic, també en nombre.
En un context d'irrupció de la "hiper oferta i el soroll constant", diverses generacions de persones han tingut la necessitat de "tornar a connectar amb el que de debò els importa" perquè parla d'un mateix, i ho han trobat amb els Oques Grasses, asseguren. Alhora, els tres codirectors de Halley Records també posen en valor la figura de Josep Montero, el cantant, a qui defineixen com "un geni" que ha tingut el talent per aconseguir un "codi personal propi i intransferible a l’hora de fer cançons". "S’ha permès el luxe de poder ser original i arriscat i de no deixar-se portar per la superficialitat global", conclouen.
Oques, un "perfecte exemple" de la tendència de la música en català
En una línia similar s'expressa a l'ACN l’investigador del grup de recerca MEDIUM del Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), Àlex Valverde, que considera que la banda és un "perfecte exemple" de la tendència dels darrers anys pel que fa a la música en català, que ja compta amb una nova fornada d’artistes consolidats. “Si d’aquí quaranta o cinquanta anys entendre com va canviar la música en català amb les xarxes socials i les noves tendències, Oques Grasses serà un bon grup per fer-ho”, afirma.
L’investigador relata que en els darrers anys les xarxes socials i les plataformes han impactat de forma clara la indústria musical. Des de produir fragments més curts que es puguin viralitzar, presentar nova música amb directes o publicacions, o a fer pràcticament tots els anuncis a través de les xarxes socials. És aquest darrer cas el d’Oques Grasses, que han fet servir l’Instagram per comunicar les darreres notícies que han recollit, posteriorment, els mitjans generalistes.
Per Valverde és una pràctica absolutament habitual de grups que ja van sorgir en un context avançat d’internet. “Són nadius digitals, i ja tenen aquesta pràctica absolutament integrada”, recorda, “no ho vinculen a cap campanya sinó que és on tenen una connexió més directa amb els seus fans”. Un aspecte que també es relaciona amb “l’autenticitat” i de poder-se dirigir directament als usuaris sense intermediari (encara que es disposi d'un equip que ho gestiona).
El 'FOMO', un factor a tenir en compte
Durant els darrers dies la banda ha encapçalat tots els titulars després d’omplir en un temps rècord quatre vegades l'Estadi Olímpic de Barcelona, on farà concerts el 5,7,9 i 10 d’octubre del 2026. D'aquesta manera, el grup iguala el rècord de Coldplay, posant fi així a més d'una dècada de trajectòria, en una carrera meteòrica que els ha dut per escenaris d'arreu del país i de l'estranger.
Valverde afirma que es tracta d’una fita molt rellevant la qual també s’ha beneficiat de les xarxes socials. Per l’investigador, el ‘FOMO’ (el 'Fear of missing out', traduït com aquella sensació d’estar-te perdent alguna cosa que tothom viu), ha sigut un factor a tenir en compte. “És una sensació que està present en moltes grans gires, i que es pot veure en aquest rastre de bogeria que ha deixat també l’anunci d’Oques Grasses”, sosté.
Tot i això, creu que cal tenir en compte la importància de la “presencialitat” i l’experiència “física”. “Els músics que han fet la seva carrera en plataformes digitals donen importància a aquesta concepció”, explica, “encara hi ha aquesta necessitat d’anar a veure els teus artistes preferits, gairebé com una cosa comunitària”. Un fet que encara agafa més volada en aquest cas, el d’una formació que plega i que té un lligam emocional fort amb els oients.
L'investigador considera que el que ha passat amb Oques Grasses pot ser considerat també com un “canvi de tendència” que no descarta que es repeteixi en un futur amb algun altre grup. “Amb els canvis tecnològics tenim l’oportunitat de fer arribar la música en català a més gent i aquí hi ha molt potencial”, celebra. En aquest sentit, afirma que s’està fent “molt bona música en català” i que una rèplica del cas d’Oques Grasses seria una gran notícia.
'Sort de tu', més d'any i mig consecutiu al top 100
Les xifres refermen l'èxit de la banda. Una de les seves cançons més populars, 'Sort de tu', ha superat l'any i mig consecutiu al top 100 setmanal de Spotify a l'àrea de Barcelona, segons dades de la plataforma. La cançó més tranquil·la i introspectiva del seu darrer àlbum 'Fruit del deliri' (Halley Records), es va fer ben aviat un lloc al top 100 d'escoltes setmanals entre els usuaris de Spotify a Barcelona, juntament amb altres temes d'un disc molt celebrat, l'abril del 2024. Però, 19 mesos després, 'Sort de tu' és l'única que encara hi continua apareixent, tot un rècord per a una cançó en català.
La cançó ha destacat per sobre dels altres al rànquing de Spotify a l'àrea de Barcelona. El tema va entrar en el top 100 de la plataforma l'abril del 2024 i no n'ha sortit des de llavors. Un any i mig i 83 setmanes després, continua entre les 100 més escoltades a la capital catalana, cosa que és un rècord de setmanes consecutives per a una cançó en català. Des que la plataforma publica dades, l'octubre del 2021, no hi ha cap altre tema en la llengua pròpia que se li pugui comparar, i només 'La Marina sta morena' se li apropa, amb una seixantena de setmanes al rànquing, per bé que no consecutives i no actualment. Amb tot, 'Sort de tu' acumula 24,4 milions de reproduccions des que es va publicar –els darrers cinc milions, en els últims quatre mesos–, i l'èxit de Figa Flawas, 32,9 milions.
Entre el 7 i el 13 de novembre, 'Sort de tu' va ocupar el lloc 54 a Barcelona en un rànquing amb un top 10 monopolitzat per Rosalía. Els osonencs també van situar la setmana passada 'La gent que estimo' a la 65a posició, i en suma 17 de consecutives entre les 100 més escoltades. Aquesta cançó, del 2021, és la que reuneix més reproduccions del grup a la plataforma, amb 39,3 milions d'escoltes.
'Elefants', que havia estat al rànquing de Barcelona en el passat, hi torna a figurar, en el lloc 85, i de fet ha tornat a entrar aquesta setmana al top 100 coincidint amb la venda d'entrades pels diversos concerts de comiat que faran. Des del seu llançament, acumula 23 milions de reproduccions, gairebé a l'alçada de 'Sort de tu' o de 'In the night' (25,8 milions).
