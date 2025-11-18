Arts Escèniques
Josep Maria Pou, Sau i 'Casting Lear' obriran la propera temporada de Figueres a Escena
El dia 9 de desembre es donarà a conèixer, en un acte públic als Caputxins, la programació completa de la nova temporada i el dia 10 s’obrirà la venda anticipada d’abonaments
Josep Maria Pou interpretant a l’escriptor Roald Dahl a l’espectacle multipremiat Gegant; el singular Casting Lear, d’Andrea Jiménez, una versió lliure i atrevida del clàssic de Shakespeare en què, a cada funció, un actor diferent interpreta el paper de Lear o un concert irrepetible de la banda Sau són algunes de les propostes que veuran la llum dins la temporada de Figueres a Escena que abraça de gener a juny.
A banda d’aquests espectacles, també s’ha avançat que la programació l’obrirà, l’11 de gener, Txema Muñoz amb Gota, un espectacle on el clown i la màgia nouvelle es donen la mà. També s’ha programat Ákri, un espectacle multipremiat de l’acròbata Manel Rosés.
La presentació oficial del programa es farà el proper 9 de desembre a l'auditori Caputxins en un acte obert al públic i l’11 de desembre ja s’obrirà la venda general. Per primer cop, però, el dia 10 de desembre s’oferirà l’oportunitat al públic de comprar de forma anticipada exclusiva abonaments per 5 o 8 espectacles, a 60 i 80 euros, respectivament, o la combinació d’un paquet d’un espectacle excel·lent i un d’estrella.
- Josep Maria Martorell, propietari de Quermançó: “En una empresa, l’amo té el risc, l’èxit és de l’equip”
- L'or blanc de la Mar d'Amunt: la sal salvatge de l'Empordà que només es forma entre les roques
- Quatre anys buscant un diagnòstic en salut mental: el calvari d’una jove de l’Empordà per ser escoltada
- El Camí Natural de la Muga continua guanyant adeptes en l'any de l'estrena del segell 'Senders Blaus'
- Mercedes d'Orriols reviu a Figueres les dues nits de 1939 que va dormir al Menestral camí de l'exili
- “El TDAH no és qüestió de voluntat ni d’educació, sinó de com funciona el cervell”
- Peralada mira el seu passat per passar el testimoni a les noves generacions
- “Una decisió equivocada em va portar el millor de la vida, la meva filla”