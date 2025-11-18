Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Arts Escèniques

Josep Maria Pou, Sau i 'Casting Lear' obriran la propera temporada de Figueres a Escena

El dia 9 de desembre es donarà a conèixer, en un acte públic als Caputxins, la programació completa de la nova temporada i el dia 10 s’obrirà la venda anticipada d’abonaments

L'actor Josep Maria Pou, a 'Gegant'.

L'actor Josep Maria Pou, a 'Gegant'. / David Ruano

Redacció

Redacció

Figueres

Josep Maria Pou interpretant a l’escriptor Roald Dahl a l’espectacle multipremiat Gegant; el singular Casting Lear, d’Andrea Jiménez, una versió lliure i atrevida del clàssic de Shakespeare en què, a cada funció, un actor diferent interpreta el paper de Lear o un concert irrepetible de la banda Sau són algunes de les propostes que veuran la llum dins la temporada de Figueres a Escena que abraça de gener a juny.

A banda d’aquests espectacles, també s’ha avançat que la programació l’obrirà, l’11 de gener, Txema Muñoz amb Gota, un espectacle on el clown i la màgia nouvelle es donen la mà. També s’ha programat Ákri, un espectacle multipremiat de l’acròbata Manel Rosés.

La presentació oficial del programa es farà el proper 9 de desembre a l'auditori Caputxins en un acte obert al públic i l’11 de desembre ja s’obrirà la venda general. Per primer cop, però, el dia 10 de desembre s’oferirà l’oportunitat al públic de comprar de forma anticipada exclusiva abonaments per 5 o 8 espectacles, a 60 i 80 euros, respectivament, o la combinació d’un paquet d’un espectacle excel·lent i un d’estrella.

TEMES

