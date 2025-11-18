Art
La historiadora de l'art Estrella de Diego evocarà la vida secreta de Gala, a Figueres
Ho farà en una conferència al Teatre-Museu Dalí, aquest dimecres 20 de novembre, dins el cicle dedicat a l'exposició La Madona de Portlligat
La catedràtica d’Història de l’Art, Estrella de Diego, és la propera convidada per la Fundació Gala-Dalí per oferir una conferència en el marc de l’exposició La Madona de Portlligat. De Diego té previst parlar sobre la vida secreta de Gala, musa i companya del pintor figuerenc, Salvador Dalí, aquest dimecres 20 de novembre, a un quart de vuit del vespre. Es dona la circumstància que la investigadora va comissariar la primera exposició que es va fer sobre Gala l’any 2018 i que es va exhibir al MNAC.
