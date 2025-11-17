Art
El món de la cultura lamenta la mort del pintor Luís Krauel
L'artista va morir aquest passat cap de setmana i amics i artistes han expressat múltiples mostres de condol
El món de l'art i la cultura s'ha quedat una mica orfe després de la mort de l'artista Luís Krauel (Barcelona, 1945-2025), aquest passat cap de setmana. Nascut a Barcelona, va ser durant la dècada dels anys vuitanta quan es va establir a l'Empordà, terra des d'on va anar construint tota la seva producció. El seu treball connectava amb l’art primitiu, el mateix que en el seu moment va interessar a Gauguin i Picasso. Les seves pintures eren un receptacle d’un llenguatge simbòlic, on l’espontaneïtat i la simplicitat feien al·lusió constant a la vida i la mort com a eix d’unió existencial. Luís Krauel va exposar de manera habitual a sales d'art de l'Empordà. La darrera ocasió va ser fa un parell de setmanes quan va inaugurar l'exposició Retrovisor a l'espai d'art Enlace Art in Progress a la Serra de Daró. Retrovisor va ser el nom triat per l'artista per presentar un repàs al que havia estat el seu treball pictòric aquests darrers quaranta anys. Una exposició que es pot visitar encara fins al gener i on es pot aprenciar, com assenyala l'historiador de l'art, Toni Álvarez de Arana, "una trajectòria que destaca per la seva honestedat, i per una depuració de formes i colors cada vegada més accentuada".
Moltes han estat les mostres de condol que s'han anat difonent aquestes últimes hores a través de les xarxes socials. Entre elles, les del seu amic Pepe Ribas, fundador de la històrica revista Ajo Blanco. Ribas, qui no ha dubtat a descriure a Krauel com "un dels meus millors amics", l'ha recordat com un home "llibertari, discret i generós". També ha destacat la seva faceta d'advocat, però essencialment la seva part més humana: "T'escoltava, sabia debatre, ajudava als dèbils des de sempre, acompanyava als amics amb somriures i ben fer". També ha rememorat com les últimes dècades es passava les hores pintant o tocant la flauta a la seva casa empordanesa, a Gausses, on vivia amb la seva dona, la periodista Carmina Vilaseca. La pintora Assumpció Mateu també ha assenyalat la mort de Krauel com "una gran pèrdua, un home Gran en molts aspectes i bon pintor".
