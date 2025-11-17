Festival
El BaiDeFest de Roses premia el curt 'Amira' de Javier Yáñez amb l'Iris d'Or del festival
Aquesta vuitena edició, que es va tancar aquest diumenge passat, va aconseguir generar expectació atraient molt més públic al Teatre Municipal
Els organitzadors del BaiDeFest de Roses, el festival de curts de fantàstic i de terror, van abaixar el teló, aquest passat diumenge, amb molt bones sensacions. Tot i no tenir encara les dades exactes d’assistència de públic, dissabte van aconseguir omplir pràcticament un Teatre Municipal ambientat per a l’ocasió. "Va ser una bogeria", asseguren. Una injecció d’energia per continuar amb força cap a la novena edició, l’any vinent.
El festival, que va incloure, a banda de les projeccions, taules rodones, xerrades i exposicions, va obrir portes dijous a la tarda i al llarg d’aquestes quatre jornades es van projectar setanta-quatre curts, dels més de set-cents que van rebre, tots ells a concurs. Entre els més sorprenents va destacar la proposta dirigida per Javier Yáñez que es va endur l’Iris d’Or al millor curt del festival per Amira. Aquest curt de quinze minuts, que barreja la ciència-ficció i el terror i que s’ambienta al segle XIX en una escola de música on mai entra la llum, ja porta una trajectòria d’èxits i s’ha projectat al Screamfest Horror FilmFestival de Los Ángeles i a la secció oficial del Festival de Sitges 2025.
D’altra banda, el jurat també va premiar a Rubén Guindo amb l’Iris Vermell al millor curt de terror per 893 Kilómetros i a Dani Calavera, l’Iris Verd al millor curt fantàstic per M.E.L. També es va concedir el premi Almanegra al millor curt freak a Chico Morera per Camping Coyote; el premi Eyemation al millor curt d’animació per James A. Castillo per El fantasma de la quinta; l’Iris Negre per Mu de Javi Méndez i el premi Big Little Eye va ser per José Córdoba per La última noche.
Durant el transcurs del festival també es van concedir algunes mencions honorífiques a Igna L. Vacas per Asalto a la Navidad; a Marc Dalmau i Dani Giménez pel curt Súper Z; a Chesco Murillo per Feliz suicidio; a Francesco Caiulo per Andrés Salrotrón i a Joan Ramon Vinyas pel curtmetratge Paranormal Taxi. Molts dels guanyadors van assistir a l'entrega del premi i van agrair al jurat l’empenta que suposa dins el recorregut del curt.
El premi del públic
A banda dels premis que atorgava el jurat, el públic assistent a les diferents projeccions va decidir premiar al director Carlos Cobos per Killer Gotchi, un curt de terror tecnològic protagonitzat per una nena que aconsegueix el bebè virtual dels seus somnis, però que jugar a ser mare aviat esdevindrà un malson.
