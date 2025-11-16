MÚSICA
Ernest Prana presenta ‘Torno a casa’ al Claustre Sant Domènec de Peralada
El músic peraladenc acaba de llançar un nou àlbum que fa un repàs a diferents moments de la seva vida
El cantant de Peralada Ernest Prana va publicar el passat divendres 14 de novembre Torno a casa, un nou àlbum que recull dotze cançons que parlen de diferents instants vitals de l’artista. Un conjunt de temes, ja coneguts, però que ara queden tots sota el mateix paraigua.
Prana va voler convertir en realitat el títol del nou treball, i el mateix divendres va celebrar una festa de presentació al seu poble, concretament al Claustre Romànic de Sant Domènec, el qual es va omplir de gom a gom. L’acte, que fou conduït per Ivan Yerpes, tècnic i locutor de Ràdio Vilafant, va començar amb unes paraules de l’alcalde del municipi, Miquel Brugat: «És un orgull que l’Ernest hagi volgut presentar el seu projecte aquí, a la casa de cultura de tothom».
Seguidament, ja fou el torn del protagonista de la vetllada. Durant un quart d’hora, Ernest Prana va conversar amb el presentador de l’esdeveniment, donant a conèixer alguns dels detalls del seu disc. «Jo vaig marxar a Madrid, vaig estar fent música amb altres persones, vaig conèixer gent nova, altres maneres de fer música i de cop va arribar un dia que vaig fer una cançó en català, l’estava gravant allà, i em vaig adonar que allò era casa. L’endemà mateix vaig canviar-ho tot, i un any i mig després som aquí», expressà el cantant.
Aquest disc s’ha anat fent a base de tastets, fets públics de mica en mica. Ernest Prana explica que «vaig proposar-li al meu productor una cançó que havia fet per la meva família, i em va impulsar a tirar endavant, i així una darrere l’altra, i quan en teníem onze li vaig dir de fer la dotzena, que es diu Torno a casa, fent que tot quedi empaquetat».
En acabar aquest col•loqui, l’artista de Peralada va començar a cantar La nova vida, un single que s’inspira «en un vespre que érem a casa, poc després de ser pares, i gaudíem del silenci perquè el nen s’havia quedat adormit al bressol». Un tema que va enllaçar amb Que el viatge sigui llarg, tot cantant-lo amb la seva germana, Marina Pratcorona.
Com no podia ser d’altra manera, Ernest Prana va continuar entonant ‘Torno a casa’, que és la peça que dona nom a aquest treball. Tot seguit, va cantar Marxa tranquil•la i va acabar la presentació amb el seu fill en braços després de fer sonar Serem un de més. Un acte que, juntament el que va fer a Barcelona el dijous, va donar el tret de sortida a una gira que el portarà per diferents poblacions del país.
