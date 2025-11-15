Ripoll, 2017: un lloc i un moment pèssims per a un adolescent fill de catalana i marroquí en plena incertesa identitària
‘L’escletxa’, dirigida per Àlex Lora, aborda “la identitat, els prejudicis i el pas d’adolescent a adult” amb els atemptats del 17A i el referèndum de l’1-O com a teló de fons
Ramon Vendrell
Amb els atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost del 2017 i el referèndum sobre la independència de Catalunya de l’1 d’octubre del mateix any com a teló de fons, Pol Khaled, un adolescent de mare catalana i pare marroquí i absent, busca la seva identitat. Viu a Ripoll, que no és el millor lloc per ser-hi en aquell moment en la seva situació d’inquietud.
Younes Tisguiti, nascut a Vic fa 20 anys i amb un grau superior en Administració de Finques, interpreta Pol Khaled a L’escletxa, pel·lícula dirigida per Àlex Lora (autor del llargmetratge de ficció Unicorns i del documental El cuarto reino, així com de diversos curtmetratges premiats), que es troba en els últims dies de rodatge. “Vaig veure un anunci del càsting en un bar i m’hi vaig presentar”, explica Tisguiti, sense experiència actoral prèvia. Som al petit saló decorat a l’estil marroquí d’un pis de Cornellà, on divendres passat es rodava L’escletxa. L’actor coneix molt bé “petits matisos del dia a dia” del seu personatge.
El color de la pell
“La identitat és el tema principal de la pel·lícula, que també aborda els prejudicis o el pas de ‘teenager’ a adult”, assenyala Lora. “El protagonista és català, però per a algunes persones el color de la seva pell diu que no ho és”, afegeix. En efecte, L’escletxa explora l’arc que va de la integració a la desadaptació de les persones migrants.
Tisguiti era al Marroc el 17A. Lora, que viu a Nova York, era a Ripoll. Hi havia anat perquè els seus pares coneguessin el primer fill del cineasta, de dos mesos. “Em vaig quedar en xoc. En la tristesa i el dolor, es va posar tots els magribins al mateix sac”, exposa Lora, que té coneguts a l’entorn dels membres de la cèl·lula terrorista forjada a Ripoll. A la capital del Ripollès governa ara Sílvia Orriols, presidenta d’Aliança Catalana, un partit amb un discurs de rebuig frontal a la immigració. “La ferida no s’ha tancat, Ripoll està molt dividit”, assenyala el director. En qualsevol cas, va aconseguir permís per rodar a Ripoll.
El títol inicial de la pel·lícula era Entre la pedra i el martell. A Lora li agrada més L’escletxa, que pot referir-se tant a la fissura o bretxa entre cultures, adolescència i edat adulta, mare i fill, independentisme i constitucionalisme...
El Marroc no existeix
Anna Alarcón (Desayuna conmigo, Mamífera) era de vacances al Vietnam el 17A. L’actriu interpreta la mare de Pol Khaled, a qui cria sola a Ripoll des que el nen té vuit anys. “El meu personatge representa la identitat catalana —explica—. Considera que el seu fill és català i l’educa en la cultura catalana. El Marroc no existeix.” El tret li surt per la culata: Pol Khaled abraça la fe musulmana.
Ha arribat el moment de parlar a la ficció cinematogràfica del 17A. Cronos, dirigida per Fernando González Molina i també en fase de rodatge, s’encamina a ser una reconstrucció de l’operació desplegada per la policia catalana per capturar l’autor de l’atropellament múltiple de la Rambla, cinc dies de tensió màxima no només als Mossos d’Esquadra, sinó també als governs i als mitjans de comunicació. Aquest atemptat i el de Cambrils són només “context” a L’escletxa, en paraules de Lora, i es tracten amb “respecte i cura”.
