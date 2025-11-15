Dansa
El Farru, gran figura del flamenc actual, ofereix una classe magistral a Figueres
El reconegut bailaor serà aquest diumenge 16 de novembre, a l'escola de dansa Pilar Sánchez, dins de la programació del Festival FlamenGi
El Farru és una de les grans figures del ball flamenc actual. Reconegut per la seva potència escènica i connexió directa amb la tradició familiar dels Farrucos, aquest diumenge 16 de novembre a les 11 del matí, oferirà una masterclass a l'escola de dansa Pilar Sánchez de Figueres. Aquesta proposta forma part de la programació del 7è festival FlamenGi, que va arrancar dijous passat i que s'allarga fins al 29 de novembre amb una programació potent, diversa i compromesa que es desplega per diferents escenaris de Girona i altres municipis de les comarques gironines com Banyoles, la Bisbal d’Empordà, Figueres i, per primer cop, arribant a França, concretament a Toulouges.
Aquesta edició del FlamenGi ret homenatge a Paco de Lucía, figura cabdal en la història de la música i artífex de la revolució moderna del flamenc. Geni irrepetible, Paco de Lucía no només va portar la guitarra flamenca als escenaris internacionals, sinó que també la va dotar d’una dignitat artística i una llibertat expressiva que van marcar un abans i un després. Aquest homenatge, que compta amb la col·laboració de la Fundación Paco de Lucía i el Centro de Interpretación Paco de Lucía d’Algeciras, inclourà diversos actes en record i reconeixement a la seva figura com ara la projecció del documental Paco de Lucía: La búsqueda; una xerrada íntima amb el seu fill i director del documental, Curro Sánchez, i el bailaor Antonio Fernández Montoya, El Farru; una audició comentada del periodista i crític musical Pere Pons sobre el disc de Paco de Lucía Sextet: Live…One Summer Night. També amb la presencia en la programació d’artistes que el van acompanyar durant la seva trajectòria com el mateix El Farru, Antonio Serrano, o Josemi Carmona.
