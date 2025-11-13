Art
'MetAMORfosis', un viatge existencial a través de l'amor construït per onze joves empordanesos
El Museu de l'Empordà de Figueres inaugura aquesta exposició, fruit del programa de mediació NUC impulsat per la Xarxa Transversal, aquest divendres 14 de novembre, a les set de la tarda
L’amor és un concepte universal que travessa generacions i que pot provocar metamorfosis a tot aquell que el sent. Onze joves empordanesos, d’entre setze i vint anys, han reflexionat sobre això i, utilitzant el llenguatge artístic, l’experiència vital i el treball col·lectiu, han parlat sobre l’amor prenent com a base els fons del Museu de l’Empordà de Figueres. El resultat és una exposició «molt especial» que mostra, en algun cas per primer cop, obres que havien estat dècades a la reserva del centre i que ara ajuden a traçar, amb «una narrativa fresca i una mirada nova i innocent» a través de cinc àmbits, un recorregut per l’existència. Cada àmbit l'encapçala un verb i, tots ells, representen el cicle de la vida: néixer, créixer, canviar, morir i renéixer.
L’exposició, que s’ha batejat com metAMORfosis i que s'inaugura aquest divendres 14 de novembre, a les set de la tarda, és el resultat final d’un programa de mediació per a joves de la comarca coordinat per AdhocCultura: NUC. Residència d’art i creació de continguts per a joves impulsat per la Xarxa Transversal, al qual s'han sumat les deu ciutats que en formen part. «Nosaltres vam optar per crear un grup motor amb joves perquè coneguessin què estem fent en el museu», explica el director, Eduard Bech. Dotze joves van ser els que van respondre i onze els que han arribat al final del trajecte, convertint-se en comissaris de l’exposició: Daynara Arias, Joana Carreras, Jan Iglesias, Iman Kichouhi, Uxia Oubiña, Violeta Pineda, Gabriela Poniatowska, Paula Quintana, Paula Rios, Mafalda Rutgers i Martina Yiansens.
La tècnica de projectes i mediadora cultural, Mel M. Blanco, detalla que el procés de treball va incloure una part teòrica, en la qual es va introduir als joves en la realitat d’un museu, el seu funcionament i els seus professionals, i una part de creació. «La residència ha buscat quins eren els seus interessos i trencar la barrera entre els museus i els joves per entendre, perquè no acostumen a entrar-hi», assenyala Blanco. Aquesta incògnita no l’han pogut esclarir, però sí que han aconseguit despertar vocacions perquè alguns d’aquests joves, després d’aquesta residència, han optat per estudiar història o història de l’art. La regidora de Cultura i doctora en història de l’art, Mariona Seguranyes, realça aquest fet, ja que «necessitem relleu generacional quant a crítics d’art i historiadors de l'art, perquè aquesta també forma part de la nostra memòria».
Han estat aquests mateixos joves els que han escollit el tema de l’exposició, però també han seleccionat les peces i han fet els textos, que apareixen en català, castellà, anglès i francès, amb l’acompanyament i el suport de l’equip del projecte. A més, per apropar la mostra a un públic també jove, s’ha programat un taller de TikTok amb Cabrafotuda (12 de desembre), unes jornades Patrimoni Art Digital (12 de desembre), on dos artistes emergents del món digital reinterpretaran obres de la mostra mitjançant llenguatges audiovisuals i performatius, i unes visites guiades que faran alguns dels comissaris.
El recorregut per l'exposició, que es podrà veure fins al 15 de març, es tanca amb una pregunta que els comissaris conviden a tothom a respondre, una pregunta que, tot i la simplicitat, amaga molta profunditat: "I tu, com estimes?".
