Petit comerç
Anuncien el tancament de Ses Minves, una de les últimes llibreries de Cadaqués
Els seus responsables han explicat, a través de les xarxes socials, que la causa és "la realitat actual que fa massa fràgil mantenir un petit comerç"
La responsable de la llibreria Ses Minves de Cadaqués, Meritxell Del Río, ha anunciat recentment, a través de les xarxes socials, el tancament a finals d’aquest mes de novembre d’aquest emblemàtic establiment cultural. La decisió, que entomen, asseguren, "amb pena, però amb serenor", va lligada "a la realitat actual i a la que vindrà, que fa massa fràgil mantenir un petit comerç". Així, afegeixen, "preferim acabar-ho abans de perdre la dignitat i la calma". L'anunci del tancament de Ses Minves ha provocat una riuada de missatges de suport que destaquen com el de David Pons que recorda com Ses Minves ha estat "molt més que una llibreria: un racó on el poble trobava vida i cultura" o Mercè Cabot, des de la històrica llibreria Rahola, també de Cadaqués, que ha manifestat la tristesa de "veure que cada dia més, petits comerços, locals i propers, abaixen la persiana. És demolidor".
Meritxell Del Río va entomar l’any 2019 el repte de donar continuïtat a aquesta llibreria, situada al carrer de la Miranda, que havia obert l’historiador local Firmo Ferrer i que va ser regentada per la seva filla Roser Ferrer i el seu marit Martí Aran des del 1986 fins a la jubilació. A la nota que s'ha fet pública, Meritxell Del Río transmet múltiples agraïments: tant a les amistats, a les editorials com a les distribuïdores "que han confiat en aquest projecte des del primer dia i han facilitat el camí fins al final".
També agraeix especialment "a la família que em va obrir les portes de Ses Minves" i afegeix" un agraïment de tot cor a cadascun dels membres de la família per la confiança, l’empatia, els ànims i la generositat incondicional que m’han mostrat tots aquests anys i que encara hi són presents". Conclou aquest agraïment a "la confiança" d’aquells que "heu triat comprar aquí quan era més fàcil fer-ho en un clic, i això té molt de valor". "Aquests anys heu aconseguit que aquest espai sigui molt més que una botiga", asseguren tot concloent que "ara cal tancar aquesta etapa com cal: amb tristesa, però amb molta gratitud".
