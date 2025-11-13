Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Cinema

El 8è BaiDeFest de Roses reconeix el periodista Sebastià D’Arbó, pioner a l'Estat en la divulgació de temes de misteri

Des d'aquest dijous i fins diumenge es projectaran en el festival setanta-quatre curts de gènere fantàstic i de terror al Teatre Municipal i també es faran taules rodones, xerrades, exposicions i concursos

El periodista Sebastià D'Arbó rebrà el premi honorífic del festival.

Cristina Vilà Bartis

Roses

Setanta-quatre curts de gènere fantàstic i de terror es projectaran, des d’aquest dijous i fins diumenge, al Teatre Municipal de Roses, dins la vuitena edició del festival BaiDeFest. Aquests curts han estat seleccionats entre els set-cents seixanta-cinc originals rebuts des de cinquanta-tres països, una xifra que supera la d’anys anteriors. Enguany el festival repeteix, per segon any, una marató de curts festivalers la tarda de diumenge i el mateix dia farà entrega del premi honorífic a Sebastià D’Arbó, periodista i psicòleg pioner en la divulgació de temes de misteri a Espanya i guanyador d’un premi Ondas el 1975 per La otra dimensión a la SER. També es reconeixerà a l’actor José Miguel García Marfa i al director Caye Casas.

Una de les particularitats d’aquest festival, nascut el 2018, és que admet treballs tant professionals com amateurs. "Per a nosaltres, qualsevol obra exercida amb imaginació, ganes i sense pressupost, no té res a envejar a una d’alt pressupost. Totes estan fetes amb la mateixa passió", expliquen els organitzadors. Tots els curts a concurs seran valorats per un jurat integrat per la realitzadora i productora Ana Arjol; l’editor i creador de la productora Almanegra, Jona Fernández; l’actor i escriptor Bernat Costa; l’actriu i directora Yolanda Belvis i el director i músic Alejandro Moreno.

Enguany, el festival BaiDeFest, dividit en set projeccions de blocs de curts variats, inclourà taules rodones, presentacions de llibres i còmics i dues exposicions: Pintura de cinema anys 80 de Sebastian Becker i Ànimes perverses i altres virtuts de la il·lustradora i dibuixant Mar Aparicio. El mestre de cerimònies torna a ser el director, actor i editor Carles Hortolà, i l’autor del cartell és el dibuixant i humorista gràfic Fifu Cartoonist. L’accés als actes al hall del Teatre serà gratuït, però per veure els curts caldrà pagar entrada.

TEMES

