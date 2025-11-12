Dansa
María Pagés reivindica la feminitat com a força creativa amb 'Scheherezade'
L'estrena a Catalunya d'aquest espectacle, inspirat en figures com Medea, Yerma i Carmen, es fa aquest dissabte 15 de novembre al Teatre El Jardí de Figueres
El dia abans, divendres, es projecta el documental El baile de la alquimista d'Arantxa Vela a La Cate amb la presència de l'artista i la directora
La coreògrafa María Pagés, referent del flamenc contemporani, i el dramaturg El Arbi El Harti han unit dansa i paraula a l’espectacle Scheherezade, dotze escenes inspirades en figures com Medea, Yerma i Carmen. L’espectacle, que s’estrena a Catalunya aquest dissabte 15 de novembre, a les vuit del vespre al Teatre de Figueres i dins la programació de Temporada Alta de Girona, reivindica la feminitat com a força creativa i compromesa amb la diversitat humana.
El dia abans, divendres 14 de novembre, a dos quarts de nou del vespre, la Sala La Cate acollirà la projecció del documental sobre la coreògrafa, El baile de la alquimista, d’Arantxa Vela. Aquest treball mostra l'artista com una dona l’existència de la qual troba el seu centre als escenaris, en la seva forma d’entendre el flamenc. L’acte, programat per Diòptria, és d’accés gratuït, però cal reservar en aquest enllaç.
