Tancada definitivament la causa per estafa en la venda d'una escultura de Dalí
El Tribunal Suprem ja va ratificar el 2020 que l'obra Déu Solar emergint de les aigües d'Okinawa era autèntica i ara s'ha arxivat el procediment contra el tercer dels acusats, incapacitat per malaltia
EFE
La justícia ha tancat definitivament la causa per estafa en la venda d'una escultura de Salvador Dalí a un col·lectiu japonès, després que el Tribunal Suprem ja ratifiqués el 2020 que l'obra era autèntica i que s'hagi arxivat el procediment contra el tercer dels acusats, incapacitat per malaltia.
En la secció 22 de l'Audiència de Barcelona estava fixat per a aquest dimarts el judici al tercer dels acusats per aquesta suposada estafa -els altres dos ja van ser absolts per la justícia, en primera instància el 2018 i posteriorment pel Tribunal Suprem-.
No obstant això, segons han informat a EFE fonts judicials, el procediment s'ha arxivat definitivament a causa de la malaltia d'aquest tercer acusat -propietari de l'obra origen d'aquest litigi judicial-, que l'incapacita per declarar en condicions, i que ja va ser exclòs per problemes de salut del judici que es va celebrar el 2018 contra els altres dos acusats -intermediaris en la venda-.
El 2020, el Tribunal Suprem va ratificar que no hi va haver estafa en la venda de l'escultura de Salvador Dalí Déu Solar emergint de les aigües d'Okinawa a un comitè japonès, en concloure que l'obra en litigi era de l'artista català.
L'alt tribunal va desestimar així el recurs que va interposar el Comitè d'Okinawa contra la sentència dictada per l'Audiència de Barcelona, que tampoc li va donar la raó.
La causa girava entorn de l'escultura Déu Solar emergint de les aigües d'Okinawa, que es va exposar al pavelló espanyol de l'Exposició Oceànica Internacional que es va celebrar el 1975 a Okinawa, al Japó, i amb la qual l'artista va pretendre retre tribut als morts al Pacífic durant la Segona Guerra Mundial.
El 2008, amb l'objectiu de donar a conèixer l'esmentada obra al Japó, es va crear el Comitè Okinawa, que es va posar en contacte amb el propietari de l'escultura i va concertar una entrevista amb ell a la seva residència del Palau de Labra, a Cangas de Onís, Astúries. Allà els japonesos van tenir ocasió de veure l'escultura i d'examinar el certificat signat per Salvador Dalí en forma de pergamí, que té un requadre amb la lletra E, així com una altra documentació que avalava la seva autenticitat.
Van acordar llogar l'obra per a una exposició denominada Dalí, Okinawa i el mar i, davant l'èxit de la mostra, celebrada l'estiu del 2008, van decidir adquirir-la per exposar-la de forma permanent al Japó.
El preu es va fixar en 600.000 euros i el Comitè va arribar a pagar una mica més de 372.000, però el juliol del 2009 va escriure a l'amo i al seu representant per comunicar-los que havien conclòs que l'obra remesa a Okinawa no era la que va estar exposada a l'Exposició del 1975, per la qual cosa reclamaven els diners ja abonats, a més de danys i perjudicis.
El litigi va acabar als tribunals, però els japonesos van perdre primer la causa a l'Audiència de Barcelona i després en el Tribunal Suprem, que va ratificar la sentència.
L'obra exposada el 1975 era de plata, portava corals autèntics i a més de la signatura de Dalí tenia gravada la lletra E. Com que va patir danys en tornar a Espanya, es va substituir la base de l'escultura, de resina plàstica, per un mar de bronze; i es van canviar també els corals adherits a ella.
"L'escultura objecte d'autos compleix els requisits per ser considerada com una escultura autèntica de Dalí ja que compleix les especificacions tècniques de l'artista" i "tots els indicis semblen avalar que l'obra objecte d'autos és la mateixa que va viatjar a Okinawa el 75", va sentenciar l'Audiència de Barcelona.
El tribunal va concloure així que l'obra qüestionada era autèntica, tot i que el seu aspecte actual no correspongués a la que va viatjar a Okinawa en haver substituït la base i els corals a causa del seu deteriorament en el seu trasllat de retorn a Espanya.
Per això, l'Audiència de Barcelona va absoldre els dos acusats d'estafa que van ser jutjats el 2018, i que afrontaven una petició fiscal d'un any i mig de presó, la mateixa sol·licitada per al tercer dels processats, que no ha arribat a asseure's a la banqueta per problemes de salut.
