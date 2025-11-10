Micropobles a Escena
'Gestos de cura': els micropobles de l'Empordà experimenten amb la dansa vertical
La mostra, presentada a Pont de Molins, s’ha inspirat en la figura de les trementinaires, dones dels Pirineus que recollien i elaboraven remeis amb plantes medicinals
Paral·lelament, dissabte es va presentar a Espolla l’exposició El secret de les pedres que, igual que la mostra, format part del projecte Trementina de Berta Baliu
Micropobles a Escena torna a presentar, fora de la programació del FASTT i durant la tardor, una creació comunitària que neix d’un procés de treball col·lectiu amb veïns i veïnes dels micropobles del festival. Aquest diumenge el Forn de Calç de la Costa del Pont de Pont de Molins ha sigut l’escenari de Gestos de cura, una mostra de dansa vertical i contemporània vinculada al projecte Trementina de la Cia. Berta Baliu.
Gestos de cura connecta persones a través del moviment, la memòria i la paraula i està inspirada en la figura de les trementinaires —dones dels Pirineus que recollien i elaboraven remeis amb plantes medicinals. Amb una metodologia basada en la creació col·lectiva, el projecte ha integrat tallers de moviment, recollida de sabers populars i treballs coreogràfics en arbres. Les persones participants han ballat gestos quotidians com assecar herbes, preparar remeis o cuidar, convertint-los en narratives poètiques i simbòliques. Les sessions han tingut lloc durant tot el mes d’octubre i part del mes de novembre reunint prop d’una vintena de participants.
Una de les fites més inspiradores d'aquesta edició ha estat la participació activa, entre d’altres, de persones de més de 60 anys, veïns i veïnes dels pobles del FASTT, que han decidit explorar la dansa vertical amb arnès, una disciplina que combina moviment aeri, suspensió i expressió corporal. Aquesta experiència demostra que l’edat no és un límit per provar coses noves ni per experimentar amb el propi cos, sinó una oportunitat per seguir descobrint, creant i compartint.
L’exposició El secret de les pedres a Espolla
Aquest dissabte, 8 de novembre, es va poder gaudir de la instal·lació artística El secret de les pedres, que complementa la mostra Gestos de cura i el projecte Trementina de la Cia Berta Baliu. La proposta visual i sensorial, exposada al Sindicat d’Espolla, és una recerca sobre la memòria, el territori i la transmissió de coneixements. A més de l’obertura de portes d’ahir dissabte, l’exposició ha rebut durant la setmana la visita de diverses escoles de la zona.
El secret de les pedres és una instal·lació artística i documental que reconstrueix la memòria de les dones trementinaires a partir de la seva relació amb el cos, la natura i el gest quotidià. L’obra proposa una narrativa contemporània a través de materials orgànics, ceràmica, fragments d’àudio, olors i objectes sorgits del procés de recerca de l’espectacle Trementina, convidant el públic a endinsar-se en una atmosfera íntima, a mig camí entre el bosc i la casa rural, entre la cura i la resistència.
El projecte neix del desig d’activar una memòria gairebé oblidada a través del llenguatge expositiu contemporani. Les trementinaires simbolitzen una resistència feminista i una saviesa popular que ha sobreviscut al marge dels relats oficials. Aquesta instal·lació fa dialogar la seva empremta amb el gest artístic actual, en un procés de recerca plàstica i testimonial.
