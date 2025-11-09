Oques Grasses anuncia un concert de comiat el 10 d'octubre de 2026 a l'Estadi Olímpic abans de retirar-se
La banda posa fi a 14 anys d'"amor" després d'una carrera d'èxits
ACN
Oques Grasses ha anunciat aquest diumenge la celebració d'un concert de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. Serà el dia 10 d'octubre de 2026. La banda osonenca posarà fi així a més d'una dècada de carrera que els ha dut per escenaris d'arreu del país i també a l'estranger. "A tu, que hi has estat sempre, venim a dir-te que això s'acaba. Les coses maques a vegades han d'acabar per recordar-les sempre més així", han dit en un missatge publicat a Instagram. "Per amor va començar i per amor s’acaba", han afegit.
Des del seu primer disc, 'Un dia no sé com', fins al celebrat 'Fans del sol', que els va dur a l'èxit amb cançons com 'In the Night' o 'Sta guai', passant pel seu últim treball, 'Fruit del deliri', estrenat el 2024 i que inclou col·laboracions amb Julieta i Figa Flawas, el grup ha sabut combinar estils com el pop, el reggae i el rock amb l'ambient més festiu i s'ha caracteritzat per uns directes que connecten amb un públic transversal.
"Aquests catorze anys es quedaran per sempre. Hi ha hagut moments molt bons i moments més durs, però sabem del cert que ha valgut la pena. Esperem haver estat a l'altura", ha reflexionat el grup, que ha fet un breu repàs de les "gires infinites", els crits dels fans, les "paraules boniques" que han rebut del públic i les llàgrimes. "No hi ha prou paraules per agrair-vos l’amor que ens heu donat. Gràcies per ser-hi, gràcies per formar part d’Oques Grasses",
Aquest 2025 han passat pel Cabró Rock de Vic, el Festival Ítaca de l'Estartit, el Pirata Festival de Gandia, el Festiuet de Salou i també han actuat a Mallorca, a l'Acústica de Figueres i al Circuit de Catalunya, a Montmeló. Les entrades per al concert de comiat a Barcelona sortiran a la venda dimecres, 12 de novembre, a les 15.00 hores.
