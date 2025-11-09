MÚSICA
Ginestà enalteix 'les coses senzilles' al Festivalet de Roses
La platja de la Perola també ha acollit els concerts de Clara Maschio, Guillermo Rizzoto, Serial Killerz i Dj Lia Jensen
Amb una posta de sol com a teló de fons, Ginestà ha actuat a la platja de la Perola de Roses davant desenes de persones en el marc del Festivalet. Un esdeveniment musical que coincideix amb l’estiuet de Sant Martí, habitual en dates properes a l’11 de novembre, quan les temperatures tendeixen a pujar per sobre del que és habitual per l’època.
El conjunt barceloní ha ofert aquest diumenge 9 de novembre un concert inclòs en la gira ‘Només viure’, damunt d’un escenari de poc més d’un pam d’alçada. Un tret distintiu d’aquest esdeveniment que afavoreix un ambient íntim i familiar entre els artistes i el públic. Una característica que ha estat aprofitada pels germans Serrasolsas en diferents moments, com quan han convidat algunes nenes a pujar a la plataforma per ballar la coreografia de L’Eva i la Jana.
Durant la vesprada s’han pogut escoltar alguns dels seus principals hits com Ara és estiu cada desembre, Em bategues o Deixar-se de la mà. També hi ha sonat per primer cop a la comarca Les coses senzilles, la cançó que varen estrenar fa un parell de setmanes. A més, tampoc hi ha faltat un clàssic com és Estimar-te com la terra, un tema que Júlia Serrasolsas ha volgut dedicar al poble de Palestina.
El concert ha tingut els assistents ben connectats fins al final, quan per acomiadar-se han cantat a ple pulmó Només viure i han baixat al mig de la gent per saltar i ballar conjuntament. Un comiat que ha estat un “fins aviat”, ja que el pròxim any presentaran un nou disc.
La meteorologia provoca canvis a la programació
El Festivalet havia d’ambientar la platja rosinca durant tot el cap de setmana, però la previsió de mal temps va provocar un canvi en la programació. El concert del duet Serial Killerz previst per dissabte, s’ha reprogramat després de Ginestà. A més, la tarda ha comptat els conjunts ja previstos i ha començat amb Clara Maschio i Guillermo Rizzoto, i ha acabat amb una sessió de la Dj Lia Jensen.
