Música
Roses acull un concert benèfic pels damnificats de la DANA a València
L'actuació, que es fa aquest diumenge 9 de novembre al Teatre Municipal, va a càrrec d'OMEGI, una formació integrada per metges de Girona, i compta amb la participació de la pianista rosinca Carme Vilà i la soprano Inés Coca Sáez de Albéniz
El Teatre Municipal de Roses acull un concert benèfic pels damnificats de la DANA a València, aquest diumenge 9 de novembre a les cinc de la tarda. L’actuació va a càrrec de l’OMEGI, una formació musical integrada per una majoria de metges de Girona apassionats de la música que es van reunir fa quatre anys per tocar conjuntament i impulsar el projecte de crear una orquestra simfònica amb el suport del Col·legi de Metges de Girona. El concert compta amb la participació de la pianista rosinca Carme Vilà i la soprano Inés Coca Sáez de Albéniz. La formació la dirigeix Joan Tarrús. Les entrades costen 15 euros i ja es poden adquirir a rosescultura.cat.
- Tallen diverses carreteres de l'Alt Empordà per acumulació d'aigua i la forta pluja
- El celler Masia Serra de Cantallops anuncia la seva sortida de la DO Empordà
- Alumnes de Figueres creen una web per difondre un projecte de recerca amb una universitat dels EUA
- Les famílies dels alumnes de l'escola de Palau de Santa Eulàlia denuncien el tancament 'injustificat' del centre
- Neixen tres cries de llop entre l'Empordà i la Garrotxa: és la primera reproducció a Catalunya gairebé 100 anys després
- Javi Martín serà el candidat del PSC a l'alcaldia de Figueres
- Alerta per fortes pluges a l'Alt aquest dijous: poden caure fins a 40 l/m² en 30 minuts
- Figueres construirà una sala polivalent per al retorn del tennis taula a la zona esportiva