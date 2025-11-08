Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Música

Roses acull un concert benèfic pels damnificats de la DANA a València

L'actuació, que es fa aquest diumenge 9 de novembre al Teatre Municipal, va a càrrec d'OMEGI, una formació integrada per metges de Girona, i compta amb la participació de la pianista rosinca Carme Vilà i la soprano Inés Coca Sáez de Albéniz

L'orquestra integrada per metges gironins.

Redacció

Roses

El Teatre Municipal de Roses acull un concert benèfic pels damnificats de la DANA a València, aquest diumenge 9 de novembre a les cinc de la tarda. L’actuació va a càrrec de l’OMEGI, una formació musical integrada per una majoria de metges de Girona apassionats de la música que es van reunir fa quatre anys per tocar conjuntament i impulsar el projecte de crear una orquestra simfònica amb el suport del Col·legi de Metges de Girona. El concert compta amb la participació de la pianista rosinca Carme Vilà i la soprano Inés Coca Sáez de Albéniz. La formació la dirigeix Joan Tarrús. Les entrades costen 15 euros i ja es poden adquirir a rosescultura.cat.

