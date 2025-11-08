Cinema
Callahan Ruiz reviu el primer vampir català, nascut a l'Empordà, a la fi de la Guerra Civil Espanyola
El director figuerenc ha rodat, entre Banyoles i Figueres, el curtmetratge, Estruc 1939, una adaptació lliure d’un relat d’Enric Bassegoda
El projecte, que l'encapçalen actors tan coneguts com Fernando Guillén Cuervo, Javier Bódalo o Víctor Rivas, es troba en fase de postproducció i a principis d’any es presentarà per diferents festivals
El cineasta i escriptor figuerenc Callahan Ruiz sempre havia volgut rodar una història ambientada en el passat i combinar-ho amb el terror o el fantàstic, gènere en què sempre s’ha sentit còmode i al qual ja ha dedicat altres curts com els premiats La família infernal o Evil Sex o el film Sant Martí. A la memòria se li va quedar fixat l’argument del relat Llers, 1939 escrit fa una dècada per l’escriptor figuerenc Enric Bassegoda (1977) que reviu, a les acaballes de la Guerra Civil Espanyola, al castell de Llers, la figura llegendària del comte Estruc, conegut popularment com el vampir català. Fent-ne una adaptació molt lliure ha nascut el curtmetratge Estruc 1939. Després d’un rodatge exprés, de dos dies, a mitjan setembre entre Banyoles i Figueres, Callahan Ruiz preveu que a principis d’any el curt, d’uns quinze minuts i produït per LGC Films, de Banyoles, ja estarà a punt per començar a rodar per diferents festivals.
La llegenda del comte Estruc és molt coneguda a l’Empordà, però no tan fora de la comarca, com ha constatat el mateix director. "Es parla molt del comte Dràcula, però és una invenció de Bram Stoker, molt més modern, mentre que l’Estruc és més antic. El comte, pròpiament, va existir. Després hi ha la llegenda de la qual només se n’ha parlat en l’àmbit de la cultura popular". Estruc residia al castell de Llers i que fou assassinat de vell. El comte va tornar a la vida convertit en un jove atractiu que xuclava la sang i seduïa a les joves deixant-les embarassades de petits monstres que morien en néixer. Estruc va tenir un final èpic: va morir a mans d’una monja.
Elenc d’actors cinc estrelles
A Estruc 1939, Callahan Ruiz ha fusionat aquesta llegenda amb els últims dies de la guerra civil quan riuades de gent marxaven a l’exili, una combinació de gèneres que al cinema espanyol no ha quallat massa. Fa quatre anys va estrenar-se Malnazidos de Martín Ferreras sense massa repercussió. "El cinema americà i anglosaxó barreja històries de fantasmes, morts vivents, qualsevol subtrama fantàstica amb la guerra mundial. Aquí, la guerra civil agrada molt, però no des d’un punt fantàstic i podria fer-se i ser crític igualment, un filó per explorar", diu Callahan Ruiz.
El director està molt content perquè ha pogut comptar per aquest projecte, i gràcies a la productora que va creure en la idea, amb un equip artístic d’alt nivell. Per una banda, hi ha el veterà actor Fernando Guillén Cuervo qui ha treballat amb grans directors espanyols com Pedro Almodovar, Bigas Luna o Vicente Aranda. Amb una dilatada trajectòria tant en el cinema com a la televisió, a Estruc 1939 interpreta el paper del sergent de l’escamot de nacionals que s’endinsa dins un bosc per buscar a un soldat republicà fugit, personatge que interpreta el mateix Callahan Ruiz. A Fernando Guillem Cuervo l’acompanyen Javier Bódalo, conegut per sèries com Cuéntame como pasó o Los Serrano o la sèrie 30 monedas d`Álex de la Iglesia, interpretant al de soldat Cerilla, i Victor Rivas, que fa del soldat Ramírez, i qui va protagonitzar 1992, una minisèrie també d’Álex de la Iglesia. A aquest grup magnífic d’actors també se li suma el figuerenc Àngel Amieva, actor fetitxe de Callahan Ruiz que aquí fa el paper del pastor que els acompanya al bosc i, finalment, Estíbaliz Barroso, qui ja havia participat en altres curts del director i al film El Sabater d’Ordis. Aquí interpreta al comte Estruc.
Per donar forma a Estruc 1939, l’equip va escollir diferents localitzacions. Així, van rodar al bosc de les Estunes, a Porqueres, aprofitant la morfologia del terreny, les esquerdes del sòl i les coves laberíntiques. Per la segona part de la història, quan els personatges han d’accedir a la cripta, van optar pel castell de Sant Ferran de Figueres, un espai amb moltes possibilitats.
Un projecte que vol créixer
En aquests moments, Estruc 1939 ha entrat en la fase de postproducció i el director preveu que, el gener, ja estarà a punt per ser presentat i distribuït dins el circuit de festivals que, els últims anys, és quasi l’única via de visibilitat que tenen. Callahan Ruiz, però es declara un apassionat d’aquest format, tot i ser conscient que no té massa sortida: "El curtmetratge es fa absolutament per amor a l’art". Hi ha algunes plataformes que encara aposten pel format, però són comptades. En el cas d’Estruc 1939, la idea és que pugui anar més lluny. "Hi ha curts que plantegen uns fets, però suggereixen una continuïtat", comenta el director. Aquest és el cas.
