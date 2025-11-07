Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Inauguren l'exposició 'Ateneus: arquitectures' a La Cate, a Figueres

La mostra es pot veure des d'aquest divendres fins al 30 de novembre

L'exposició es divideix en tres àmbits diferents.

L'exposició es divideix en tres àmbits diferents. / Federació d'Ateneus de Catalunya

Redacció

Figueres

La Sala La Cate de Figueres acull la inauguració de l’exposició Ateneus: Arquitectures, una producció de la Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC), aquest divendres 7 de novembre a les set de la tarda a La Cate de Figueres. Aquesta proposta, que es duu a terme en col·laboració amb el Casino Menestral Figuerenc, convida el públic a descobrir la riquesa arquitectònica dels ateneus catalans, des dels seus edificis històrics fins a les reformes més recents, i la seva estreta relació amb l’entorn i amb la vida associativa que hi batega.

A través d’una trentena de casos seleccionats, l’exposició ofereix un recorregut visual i documental per estructures singulars, estils diversos i testimonis en primera persona, tot combinant el rigor científic amb una presentació divulgativa i accessible. L'exposició s’articula en tres àmbits principals: una investigació central amb textos i imatges; un mural plàstic que evoca un paisatge ateneístic i diverses píndoles audiovisuals amb testimonis i documents actuals.

