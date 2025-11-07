Art
Inauguren l'exposició 'Ateneus: arquitectures' a La Cate, a Figueres
La mostra es pot veure des d'aquest divendres fins al 30 de novembre
La Sala La Cate de Figueres acull la inauguració de l’exposició Ateneus: Arquitectures, una producció de la Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC), aquest divendres 7 de novembre a les set de la tarda a La Cate de Figueres. Aquesta proposta, que es duu a terme en col·laboració amb el Casino Menestral Figuerenc, convida el públic a descobrir la riquesa arquitectònica dels ateneus catalans, des dels seus edificis històrics fins a les reformes més recents, i la seva estreta relació amb l’entorn i amb la vida associativa que hi batega.
A través d’una trentena de casos seleccionats, l’exposició ofereix un recorregut visual i documental per estructures singulars, estils diversos i testimonis en primera persona, tot combinant el rigor científic amb una presentació divulgativa i accessible. L'exposició s’articula en tres àmbits principals: una investigació central amb textos i imatges; un mural plàstic que evoca un paisatge ateneístic i diverses píndoles audiovisuals amb testimonis i documents actuals.
- Tallen diverses carreteres de l'Alt Empordà per acumulació d'aigua i la forta pluja
- El celler Masia Serra de Cantallops anuncia la seva sortida de la DO Empordà
- Alumnes de Figueres creen una web per difondre un projecte de recerca amb una universitat dels EUA
- Les famílies dels alumnes de l'escola de Palau de Santa Eulàlia denuncien el tancament 'injustificat' del centre
- Neixen tres cries de llop entre l'Empordà i la Garrotxa: és la primera reproducció a Catalunya gairebé 100 anys després
- Alerta per fortes pluges a l'Alt aquest dijous: poden caure fins a 40 l/m² en 30 minuts
- Figueres construirà una sala polivalent per al retorn del tennis taula a la zona esportiva
- FABA, de broker a Wall Street a artista: 'Volia tornar a casa i mostrar el que he après en tota una vida