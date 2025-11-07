Literatura
Fires d’editorials independents, un reducte de resistència davant els grans grups
La Rambla de Figueres acull la cinquena Fira Transfronterera d'Editorials Independents, aquest dissabte, amb la presència de setze segells catalans
Fa poques setmanes van tenir lloc la Setmana del Llibre en Català a Barcelona i Liberisliber a Besalú. Ambdues cites literàries van ser, de nou, un gran èxit de públic i van demostrar que encara hi ha lectors que donen valor a la proximitat. A més petita escala, perquè així ho desitgen els organitzadors «per continuar mantenint la qualitat i assegurar el rendiment», Figueres acull la cinquena Fira Transfronterera d’Editorials Independents, aquest dissabte 8 de novembre, de les 10 del matí a les 8 del vespre, a la Rambla de Figueres. És una oportunitat per als lectors d’apropar-se als fons de les setze editorials participants, uns fons que no passen de moda, que es mantenen perquè han nascut per resistir curses de llarga durada.
L’editor de Cal·lígraf i un dels coordinadors de la fira, Jaume Torrent, assegura que aquest tipus d’iniciatives s’han anat consolidant amb el temps i cada vegada n’hi ha més perquè «tenen més sentit que mai». Ho explica fàcilment. «En una mateixa divisió competim dos tipus d’editorials completament diferents: els grans grups i les petites editorials. Els primers fan una producció industrial, en sèrie, publicant trenta llibres al mes, però de la mateixa manera que ho fan els retiren, en sis mesos el best-seller ja ha desaparegut i no el veus mai més. Les petites editorials publiquem llibres molt més seleccionats i atractius, no treballem amb autors estrella, venem molt menys però són títols que no passen en quinze dies sinó que són de fons. Aquests llibres no es venen a llibreries, on tenen títols absolutament consolidats o novetats, sinó a les fires». Jaume Torrent ho ha constatat amb la pròpia experiència: «El primer llibre que va publicar Cal·lígraf, una traducció de Carles Riba d’Un fratricidi de Kafka i L’abric de Gògol, fa quinze anys i a cada fira se’n ven algun exemplar. I com aquest, molts altres». Això ho viuen totes les editorials independents que van a aquestes fires carregades amb la major part o tot el seu fons, títols que ja no es troben a les llibreries.
Setze són els segells independents que donaran vida a aquesta cinquena edició de la Fira Transfronterera. Són Sidillà, Cal·lígraf, Adesiara, Gorbs, Úrsula Llibres, Neret, Garbuix Books, Ela Geminada, Artèria, Voliana, Lapislàtzuli, Cep i Nansa, Godall, Albertí, Ònix i Tremendes. El caràcter transfronterer amb el qual es va iniciar el projecte, però no es complirà enguany perquè les setze editorials participants són exclusivament catalanes. Els organitzadors no amaguen certa decepció per la poca resposta de les editorials de l’altra banda de l’Albera. Fins i tot, havien sospesat eliminar el mot transfronterer. Són conscients, però de les seves dificultats perquè «les editorials franceses que publiquen en català són poques, tres o quatre, i petites i tenen molts problemes per sobreviure perquè la implantació del català a la Catalunya Nord és cada cop més problemàtica». Algunes havien participat en les primeres edicions, però enguany, malgrat el suport de la Casa de la Generalitat a Perpinyà no ha estat possible. De fet, un dels objectius inicials de la fira era aconseguir «crear un vincle» per generar activitats i complicitats en ambdós territoris.
De la Catalunya Nord, però serà el pregoner d’aquesta edició: l’escriptor Carles Sarrat, autor de Canigó Blues i qui manté uns vincles molt estrets amb l’Empordà. «Ell és un autèntic militant del català», assegura Jaume Torrent. Amb el seu pregó, a dos quarts d’onze del matí, es donarà pas a una sèrie de taules rodones moderades pels editors Jaume Torrent i Ramon Moreno. Se’n faran dues i hi participaran diferents escriptors que han publicat amb les editorials presents a la fira. D’11 a 12 del migdia es podrà escoltar a Ko Tazawa, autor de Petjades d’un japonès (Lapislàtzuli Editorial), Carles Sarrat amb Canigó Blues (Cal·lígraf); Pol Estrada, autor d’Els arbres no s’ho mereixen (Edicions de la Ela Geminada i Mickaël Correia, Jean-Christophe Deveney i Leilo Bonaccorso, amb L’altra història del futbol (Garbuix Books SL). A la segona taula rodona, de 12.15 a 13.30 hores, participaran Josep Lunas, autor d’Amoria (Godall Edicions); Xavier Armengol amb Hadamar (Voliana); Caritat Oriol Serres amb Walter Benjamin i Portbou (Gorbs) i Salvador Giralt amb Una sortida del Parnàs (Edicions Tremendes).
