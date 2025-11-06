Cinema
La mirada de la pionera del cinema Germaine Dulac reneix de la mà de WunderKammer
L’editorial empordanesa coedita amb el Museu Tàpies de Barcelona Germaine Dulac ¿Qué es el cine?, un recull de conferències de la cineasta francesa considerada una visionària del setè art
La publicació d'aquest llibre coincideix amb la inauguració a Barcelona de la primera exposició monogràfica a l'Estat dedicada a l'artista
El Museu Tàpies de Barcelona i l’editorial WunderKammer de Terrades han sumat aliances coeditant el llibre Germaine Dulac ¿Qué es el cine?, amb motiu de l’exposició Germaine Dulac. Je n’ai plus rien, comissariada per la professora d’Història del Cinema Imma Merino i la investigadora i directora del Museu Tàpies, Imma Prieto. El llibre, que complementa la primera exposició monogràfica de Dulac a l’Estat que es pot veure fins al 22 de febrer al Museu Tàpies, és un recull d’algunes de les nombroses conferències que va oferir aquesta pionera de la història del cinema, considerada una visionària de les possibilitats del setè art. La tria, que es presenta traduïda, per primer cop, al castellà, la va fer, al final de la Segona Guerra Mundial i després del traspàs de Dulac, qui va ser la seva companya, professional i sentimental, Marie-Anne Colson-Malleville. El volum s’ha inclòs dins la col·lecció Áurea de WunderKammer.
«Germaine Dulac va fer algunes de les primeres pel·lícules que es consideren surrealistes, però com moltes dones creadores ha quedat en l’oblit per sobre dels homes d’aquell temps», explica l’editora de WunderKammer, Elisabet Riera, qui destaca la personalitat de Dulac, així com el seu «segell artístic i estilístic propi». Els textos, que ha traduït Mateo Pierre Avit Ferrero, s’han editat per blocs temàtics, agafant diferents parts de les seves conferències perquè el conjunt tingués un sentit temàtic. «Germaine Dulac és feminista i progressista i defensa l’essència pura de l’art del cinema que és llum i moviment, era una dona molt avançada per com entenia el cinema i l’art, per extensió, una figura per redescobrir i recuperar», la descriu l’editora. «El cinema, fora de qualsevol concepció artística, té la capacitat de gravar brutalment la vida. La capta (en el seu moviment) directament, sense comentaris», assegurava Dulac durant una conferència l’any 1926. A la col·lecció Áurea en la qual ha aparegut aquest llibre -per cert, la primera coedició de WunderKammer- ja s’havien dedicat títols a altres figures femenines vinculades al moviment surrealista com Valentine Penrose o Unica Zürn.
Germaine Dulac ¿Qué es el cine?
Autora: Germaine Dulac (textos reunits per Marie-Anne Colson-Maleville, traduïts per Mateo Pierre Avit Ferrero)
Editorial: WunderKammer
Pàgines: 168
Preu: 21 euros
Caràcter polifacètic i agut
En el pròleg del llibre, que inclou tot de fotografies d’època, les comissàries argumenten la importància d’aquesta publicació, ja que «respon a la voluntat de mostrar el caràcter polifacètic i agut que la cineasta va cultivar al llarg de la seva vida». Germaine Dulac (Amiens, 1882-París, 1942) va fer més de trenta films entre 1917 i 1935, va escriure importants texts teòrics i va col·laborar amb les grans revistes cinematogràfiques de l’època com Le Film, Mon Ciné o Cinémagazine on exposà les seves idees sobre la importància de l’autoria o sobre el cinema com un espai artístic des d’on poder explorar, a través de les imatges, l’interior dels éssers humans.
