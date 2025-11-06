Teatre
La Funcional Teatre continua el seu 35è aniversari presentant un llibre i un documental al Teatre de Figueres
Ho farà amb un acte públic i obert a tothom aquest dissabte a les vuit del vespre
La Funcional Teatre porta tot l’any celebrant el seu 35è aniversari i aquest dissabte, a les vuit del vespre, ha organitzat un acte públic i obert a tothom per presentar un documental, creat per Toni Naranjo i Querals Guday, amb entrevistes i material audiovisual de la companyia figuerenca i un llibre amb abundant material gràfic dels diversos espectacles presentats pel grup des de l’any 1990 fins ara.
A l’acte s’ha previst que es lliurin exemplars del llibre als membres i col·laboradors de la companyia, però també es podrà adquirir. El volum inclou textos de Jaume Parés, Addison Dewitt, Àngel Burgas, Xavi Cairó i Cristina Vilà i ha estat dissenyat per Manel Gràvalos. Bona part de les fotografies que conté són de Josep Algans, fotògraf de capçalera de la companyia.
