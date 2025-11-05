Literatura
La metgessa i escriptora Ada Klein Fortuny presenta la seva primera novel·la, 'Lisa Cohen', a l'Escala
L'autora conversarà amb la llibretera i editora, Gemma Garcia, a la llibreria Vitel·la, aquest dissabte, encetant un intens novembre literari en aquest espai dedicat a les lletres
Ada Klein Fortuny és metgessa i escriptora. Va iniciar la seva carrera literària amb l’assaig literari La plaga blanca (L’Altra, 2020), en el qual posava en relació sis escriptors i la tuberculosi. Des d’aleshores ha col·laborat amb diferents mitjans i ha format part de projectes culturals interdisciplinaris. Lisa Cohen (L’Altra) és la seva primera novel·la i aquest dissabte, a les set de la tarda, la presenta a la llibreria Vitel·la de l’Escala tot conversant amb la llibretera Gemma Garcia.
Aquesta presentació forma part de l’intens calendari de novembre que proposa la llibreria Vitel·la. Així, dissabte 15 passarà per la llibreria escalenca el periodista Salvador Garcia-Arbós amb el seu llibre Història galàctica del porró (Vibop) L’autor parlarà amb el xef escalenc Jordi Jacas. L’endemà diumenge, al migdia, serà l’escriptora i periodista Gemma Ruiz Palà qui presentarà la seva última novel·la, Una dona de la teva edat (Proa). El dissabte 22, serà una presentació triple i creuada de la mà de tres autors: Marc Colell, Toni Hill i Rosa Ribas.
Per tancar aquest novembre literari, Gemma Garcia conversarà amb M. Àngels Cabré qui acaba de publicar Víctor Català. Cartes a les amigues. 1905-1965 (Pagès Editors), un recull epistolar a més de quaranta interlocutores femenines.
