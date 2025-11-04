Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Literatura

Satisfacció entre els participants al quart Figueres de Por, celebrat a Vilafant

Més d'una vintena de creadors, entre escriptors i il·lustradors, es van tancar a Palol Sabaldòria per passar la Nit de Tots Sants

Alguns dels participants que es van tancar a Palol Sabaldòria la Nit de Tots Sants. / Mercè Mayné

Redacció

Vilafant

Més d’una vintena de creadors, entre escriptors i il·lustradors, van tancar-se a Palol Sabaldòria, divendres passat, per passar la Nit de Tots Sants creant, junts, històries de por, terror i fantasia. Donaven vida, per quart any consecutiu, al Figueres de Por. Els participants van gaudir amb jocs i proves prèvies, pensades per Mar Aparicio, qui també va decorar i ambientar l’espai. No va faltar un sopar per agafar forces i un bon esmorzar per donar la benvinguda al nou dia. El resultat es podrà degustar l'any vinent en una nova publicació dels relats.

