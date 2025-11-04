Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Quim Torra, espectador de luxe de l'obra 'Soroll d’avions' a Castelló d'Empúries

L'expresident de la Generalitat va assistir a una de les funcions i va felicitar personalment l'equip artístic per la seva feina i dedicació

L'obra es representa aquest diumenge 9 de novembre a la Casa de Cultura de Llançà, un dels primers bolos per la comarca

L'expresident Quim Torra es va fotografiar amb els actors, tècnics del muntatge i autor del text.

L'expresident Quim Torra es va fotografiar amb els actors, tècnics del muntatge i autor del text. / Cedida

Redacció

Redacció

Castelló d'Empúries

Després de la gran acollida de públic durant l’estrena i les diferents representacions, l’obra Soroll d’avions de Manel Puig, representada per actors de companyies de Castelló d’Empúries, arriba aquest diumenge 9 de novembre a la Casa de Cultura de Llançà. Aquesta serà la primera parada d’un conjunt de representacions itinerants per la comarca.

Durant una de les funcions al convent de Sant Agustí, a Castelló, va destacar la presència de l’expresident de la Generalitat, Quim Torra, que va mostrar el seu suport al projecte i va felicitar personalment l’equip artístic per la seva feina i dedicació. L’autor del text ha expressat la seva satisfacció per l’acollida: "Soroll d’Avions neix de la necessitat de donar veu a persones i històries que el temps ha silenciat. L’Empordà va viure moments molt intensos durant la Guerra Civil, i crec que és un deure col·lectiu recordar-los, comprendre’ls i transmetre’ls a les noves generacions. El teatre és un espai privilegiat per fer-ho des de l’emoció i la pedagogia".

