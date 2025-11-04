Literatura
Anna M. Velaz aproxima la figura de la poeta Pilar Nierga, la cariàtide oblidada de Fages de Climent
La filòloga ofereix una conferència aquest dimarts 4 de novembre a la biblioteca de Figueres
La filòloga Anna Maria Velaz oferirà, aquest dimarts 4 de novembre, a dos quarts de set de la tarda, una conferència entorn la figura de la poeta Pilar Nierga, autora dels poemaris Líricas (Figueres, 1958) i A la mitad del camino (1980). L’acte, que tindrà lloc a la biblioteca de Figueres, aprofundirà en una de les creadores que el poeta Carles Fages de Climent considerava pilars de la poesia a l’Alt Empordà i a les quals va batejar com les cariàtides de l’Empordà. La proposta es fa coincidint amb els vint anys de la mort de Pilar Nierga, per a molts la «cariàtide oblidada», tal com resa el títol de la conferència. A més, la biblioteca aprofita per presentar una exposició que aplega documents vinculats a la poeta, com per exemple els versos de Fages de Climent dedicats a les cariàtides o el sonet Amiga ofert per Pilar Nierga a Montserrat Vayreda, conservats en el conjunt dels fons personals dels escriptors Montserrat Vayreda i Carles Fages de Climent, juntament amb les publicacions de l’autora, i reproduccions de material inèdit, cedit per la família Nierga.
- Les icòniques cadires de Dida, les preferides de Dalí, tornaran a brillar a la casa de Portlligat
- L'antiga sitja de cereals de can Guillamet de Figueres ja és història
- Figueres multa dos comerços per no retolar en català
- Identificats quatre menors que conduïen ciclomotors de manera temerària i sense matrícula a Figueres
- Detingut per amenaçar amb un matxet l’entrenador de futbol del seu fill perquè no el feia jugar
- Els mariners emblemàtics de Cadaqués es converteixen en models per una bona causa
- Figueres engloba en una sola APP tots els serveis d'atenció ciutadana a les incidències
- Montserrat Brugués, alcaldessa de Sant Llorenç de la Muga: 'La gent que vol venir a viure aquí no troba habitatge per culpa de les segones residències