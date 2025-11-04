Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Literatura

Anna M. Velaz aproxima la figura de la poeta Pilar Nierga, la cariàtide oblidada de Fages de Climent

La filòloga ofereix una conferència aquest dimarts 4 de novembre a la biblioteca de Figueres

Carles Fages de Climent, poc abans de morir, amb les quatre cariàtides de l'Empordà. D'esquerra a dreta, Carme Guasch, Maria dels Àngels, Montserrat Vayreda i Pilar Nierga.

Redacció

Figueres

La filòloga Anna Maria Velaz oferirà, aquest dimarts 4 de novembre, a dos quarts de set de la tarda, una conferència entorn la figura de la poeta Pilar Nierga, autora dels poemaris Líricas (Figueres, 1958) i A la mitad del camino (1980). L’acte, que tindrà lloc a la biblioteca de Figueres, aprofundirà en una de les creadores que el poeta Carles Fages de Climent considerava pilars de la poesia a l’Alt Empordà i a les quals va batejar com les cariàtides de l’Empordà. La proposta es fa coincidint amb els vint anys de la mort de Pilar Nierga, per a molts la «cariàtide oblidada», tal com resa el títol de la conferència. A més, la biblioteca aprofita per presentar una exposició que aplega documents vinculats a la poeta, com per exemple els versos de Fages de Climent dedicats a les cariàtides o el sonet Amiga ofert per Pilar Nierga a Montserrat Vayreda, conservats en el conjunt dels fons personals dels escriptors Montserrat Vayreda i Carles Fages de Climent, juntament amb les publicacions de l’autora, i reproduccions de material inèdit, cedit per la família Nierga.

