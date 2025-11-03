Art
L'il·lustrador Dani Torrent suma un nou premi gràcies al cartell de Fires de Figueres
L'artista empordanès ha rebut ara el premi de mèrit del festival HiiiBrand de la Xina
L'il·lustrador i pintor empordanès Dani Torrent (Barcelona, 1974) suma un nou premi gràcies al cartell que va crear, l'any passat, per les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres. Es tracta del premi de mèrit del festival HiiiBrand de la Xina. Anteriorment, ja havia estat reconegut per aquest mateix cartell amb la medalla d'or dels premis Illustration West de Los Angeles. De fet, en aquella ocasió li van atorgar tres medalles: dues d'or i una de plata. Les medalles d'or van ser per la il·lustració del catàleg OEPLI de literatura infantil, dins la categoria institucional, i pel ja esmentat cartell de Fires de la Santa Creu a Figueres, dins la categoria d'entreteniment, una obra viva i dinàmica on es veia una parella ballant, símbol d'alegria i festeig, que combinava "tradició i futur", tal com va explicar el dia de la presentació el mateix Torrent. Respecte la medalla de plata, aquesta se la va endur en la categoria Inèdit i autopromocional amb l'obra El meu millor amic.
Dani Torrent és un dels il·lustradors empordanesos més reconeguts fora i dins del país. En aquest sentit, el juliol passat es va fer públic que havia estat seleccionat per formar part de la shortlist dels World Illustration Awards 2025, un dels certàmens més prestigiosos del sector, organitzat anualment per l’Association of Illustrators (AOI), amb seu a Londres. L’obra reconeguda forma part del llibre Un dia, dues setmanes, tres mesos..., publicat per Edicions Cal·lígraf. El jurat va voler destacar la seva sensibilitat visual i capacitat narrativa.
