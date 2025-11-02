Patrimoni
L'Arxiu Comarcal de l'Alt Empordà rep part del fons de la Cooperativa Agrícola de Mollet de Peralada
Es dona la circumstància que la Cooperativa es troba en vies de dissolució i amb un acord firmat amb Caves Peralada com a local d’emmagatzematge
L’Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà ha rebut fa poc l’ingrés de documents de la Cooperativa Agrícola de Mollet de Peralada. Es tracta de documents bàsics i els més importants de l’associació, en concret, actes de les sessions dels socis, el primer reglament del 1954 i escriptures notarials, que passen a completar un aplec de documents solts ingressats fa una dècada. Es dona la circumstància que aquesta cooperativa està en vies de dissolució i amb un acord firmat amb Caves Peralada com a local d’emmagatzematge.
Fundada l’any 1954 per dotze socis, a principis dels seixanta s’amplia l’edifici. El 1964, l’enòleg Simó Serra Pumarola, format a Bordeus, comença a prestar serveis, un pas qualitatiu important en la producció de vi i control de malalties de la vinya. A partir del 1979, amb Josep Resta Nadal com a president, es va formar la Societat Comercial Vinícola del Nord-est SA -COVINOSA- que, juntament amb Caves de Peralada, assumiren la funció d'embotellament dels vins. El primer celler fou comprat al Bouchardí i disposava de dinou tines de 240 hectòlitres cada una, que aviat foren insuficients per absorbir tota la producció de vi. Així, a principis de la dècada dels 60 es va ampliar amb l'adquisició d'un edifici annex propietat d'Àngel Bosch amb 3.500 hectòlitres més, però el 1961, amb Josep Riera Ferraró de president, es va tirar endavant un celler de nova planta, que incloïa nova maquinària. L'edifici de la Cooperativa destaca per una façana característica que va divulgar durant uns anys en les seves etiquetes. Des de l'arxiu comarcal remarquen que la de Mollet de Peralada "ha estat una important cooperativa vinícola altempordanesa".
