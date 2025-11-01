El retorn enèrgic de Teràpia de Shock, plat fort de la primera jornada de la Castanyada del Cabró Rock
El festival estrena emplaçament a Montmeló amb prop de 30.000 entrades venudes
ACN
La Castanyada del Cabró Rock s’estrena aquest divendres i dissabte a l'espai Can Guitet de Montmeló amb prop de 30.000 entrades venudes. La primera edició d’aquest festival en versió Castanyada arriba després dels seus cinc anys d’història a Vic i té l'objectiu d'erigir-se com indica el lema en 'La gran diada de la cultura catalana'. El plat fort d'aquest divendres ha estat el retorn enèrgic i contundent de Teràpia de Shock després de 10 anys. Els altres protagonistes de la jornada han estat Julieta, Els Pets, The Tyets, Mushka, Figa Flawas i la Fúmiga. La Castanyada del Cabró Rock continua dissabte amb el concert destacat d'Oques Grasses, que tanca la gira Coda.
Narcís Castellà, director del Cabró Rock, ha explicat a l'ACN que han venut 29.500 entrades, 14.500 de les quals aquest divendres, mentre que tenen totes les entrades venudes de dissabte des de fa un mes. "La idea era moure el Cabró Rock a algun dia especial i hem agafat aquesta diada de la Castanyada perquè la gent jove torni a celebrar-la i que el Halloween no ho monopolitzi tot", ha indicat.
Castellà ha apuntat que la Castanyada del Cabró Rock ha arribat per quedar-se. "Aquests primers anys serà sota el nom de Cabró Rock, després veurem si evolucionarà i es quedarà com la Castanyada Rock, que molts dels mitjans ja li diuen així, però sí que és un festival que arriba per quedar-se en aquesta mateixa data, en la data de la Castanyada", ha assenyalat. Ha remarcat que l'objectiu és programar grups de música catalana o dels Països Catalans o que canten en català.
Un dels primers grups a actuar aquesta tarda, després de la banda Clima, ha estat Julieta, qui encara la recta final de la seva gira que va arrencar amb la publicació del disc de "pop romàntic" '23' aquest any, el primer amb Sony Music Espanya. La cantant ha repassat les cançons del treball i també ha cantat temes com 'Com el dia i la nit', inclosa al disc 'Fruit del deliri', d'Oques Grasses.
Després ha estat el torn d'Els Pets, que enguany han engegat la gira per celebrar el 40è aniversari de la seva trajectòria. Al concert de la Castanyada del Cabró Rock els de Constantí han interpretat els discos 'Bon dia' i 'Agost'. També han interpretat altres clàssics de la seva trajectòria com 'Està plovent'.
Teràpia de Shock
El grup garrotxí Teràpia de Shock ha tornat als escenaris per La Castanyada del Cabró Rock i farà una gira solidària el 2026. La banda ha tocat cançons com 'Sense tu' -el tema principal de la sèrie 'Polseres vermelles'- o 'Compta amb mi', 'És la nostra història' i '20 minuts d'espera'. L’actuació ha comptat amb un so renovat i modernitzat i un espectacle de llums únic i dissenyat per la mateixa banda.
"Estem d'aniversari, la nostra banda va començar fa 20 anys en un garatge de la Garrotxa i des de llavors molts concerts, molta carretera i molta música", ha dit el cantant Ferran Massegú. "Tornar aquí al Cabró Rock, després de 10 anys, és una de les coses que no oblidarem mai", ha assegurat.
Amb aquest retorn, Teràpia de Shock commemora dues efemèrides: el desè aniversari del seu comiat i els vint anys del seu naixement. La gira solidària, que compta amb el suport de la Fundació Barça, destinarà els beneficis a la recerca en càncer infantil.
The Tyets
The Tyets, molt presents en els festivals catalans d'aquest estiu, han continuat amb la gira del seu tercer disc ‘Cafè pels més cafeteros’ (Luup Records), publicat aquest any. A l'escenari han sonat cançons com 'Tonteo', 'La platja', 'Olívia' o 'Coti x Coti'.
Han tancat aquesta primera jornada del festival Mushka, Figa Flawas i la Fúmiga, qui va anunciar a principis d'octubre el seu comiat definitiu després de tretze anys, 500 concerts, dos discos d'or i més de 150 milions de reproduccions de les seves cançons a Spotify.
Oques Grasses
Aquest dissabte serà el torn d'Oques Grasses, Buhos, Ginestà, Suu, Auxili, Al·lèrgiques al pol·len, Mama Dousha, Dani6ix & Izzkid, Mon DJ i Nàtura. De fet, com ha destacat el festival, un dels concerts destacats de La Castanyada del Cabró Rock és el darrer concert d’Oques Grasses de la seva gira 'Coda'.
'La gran diada de la cultura catalana'
Amb el lema 'La gran diada de la cultura catalana', l’organització ha preparat diverses activitats que volen reivindicar la cultura del país amb la col·laboració d’entitats culturals del territori com el Ball de gegants amb la Colla Gegantera de Montmeló; pilars i castells amb els Castellers de Mollet; ball de Gitanes amb les Gitanes de Montmeló i ball de sardanes amb el Grup Sardanista Riallera i la Cobla Contemporània.
