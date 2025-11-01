Música
David Mauricio desplega el seu món sonor a Figueres
El músic actua aquest diumenge 2 de novembre a la Sala La Cate dins el cicle Vesprades de Música als Ateneus
El músic David Mauricio fa parada aquest diumenge 2 de novembre, a les sis de la tarda, a la sala La Cate de Figueres, dins el cicle Vesprades de Música als Ateneus. Era l’any 2017 quan l’artista publicava el seu àlbum de debut Ocells perduts. La delicadesa de les lletres i l’entitat de la seva música van captivar i va guanyar-se un lloc dins de l’escena musical catalana, formant part dels millors discos de l’any segons la revista Enderrock. El 2020 va reaparèixer amb El fruit vermell, el seu segon treball discogràfic.
