Literatura
Celebren Librum, el cinquè mercat del llibre vell a Castelló d'Empúries
Es fa aquest diumenge, des de les 9 del matí fins a les 2 del migdia, a la plaça Jaume I
La plaça Jaume I de Castelló d’Empúries acull una nova edició, la cinquena, de Librum, el mercat del llibre vell, aquest diumenge, des de les 9 del matí fins a les 2 del migdia. Els visitants podran remenar i triar en les diferents parades de llibres antics i d’ocasió. Paral·lelament podran visitar l’exposició Carles Fages de Climent. L’Arcàdia empordanesa que s’exhibeix al Museu d’Història Medieval o participar a l’Escappe Castelló d’Empúries, una activitat gratuïta a les 11 del matí.
