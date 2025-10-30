Arts Escèniques
Una lectura entrellaça les veus del filòsof Joaquim Xirau i el poeta Antonio Machado, a Portbou i Figueres
Por una senda clara és el text que el filòsof figuerenc Joaquim Xirau va escriure recordant Machado dies després de la seva mort
Aquest dissabte 1 de novembre i diumenge 2 de novembre se’n fa una lectura amb la participació d'actors i músics vinculats a la Funcional Teatre
Durant la caiguda de Barcelona, el 26 de gener de 1939, el filòsof, publicista i pedagog figuerenc Joaquim Xirau (1895-1946) i la seva dona van ser evacuats de la capital amb un vehicle juntament amb altres intel·lectuals com el poeta Antonio Machado, la seva mare, el seu germà José i l’esposa d’aquest. Junts van arribar a Cotlliure on Machado moriria el 22 de febrer. Dies més tard, Joaquim Xirau escriuria un text breu en castellà, titulat Por una senda clara, per sumar-se a un homenatge, poc després de la seva mort, que finalment no es va fer. El text va quedar al calaix fins que als anys 80 el seu fill, Ramon, el descobriria i el publicaria a la revista cultural Diálogos de Mèxic. Aquest text, que retrata la sortida de Machado cap a l’exili, prendrà vida, aquest dissabte (17.30 hores) i diumenge (18 hores), a l’antiga duana de l’estació de Portbou i al Casino Menestral Figuerenc, respectivament, de la mà de nou actors i músics integrants o vinculats a La Funcional Teatre.
Josep Maria Cortada, qui dirigeix la proposta, explica que va ser l’exalcalde de Figueres, Joan Armangué, qui va suggerir-li recuperar aquest text "essencialment descriptiu, però amb valor literari" en el qual Joaquim Xirau detalla peripècies i angoixes d’aquell itinerari vital compartit, "un text que traspua molta humanitat i molt respecte per Machado, així com un profund abatiment per una causa i uns ideals que ja estaven perduts". Qui també coneix bé aquest text de Xirau és el periodista Xavier Febrés, autor del llibre Els últims dies de Machado i qui introduirà aquest espectacle que ara s’estrena. La peça, que es recupera en un vuitanta per cent, contindrà una veu narradora, en català i guionitzada pel mateix Cortada, que contextualitzarà el moment històric incidint en la figura de Joaquim Xirau, molt menys coneguda que la del poeta, però amb "una obra filosòfica important". Val a dir que el filòsof figuerenc va exiliar-se a Mèxic on va morir. A la lectura, també s’inclouen passatges musicals en directe i una breu representació dramatitzada entre els membres de la família Machado.
La significació històrica dels espais
Fer aquesta lectura a l’estació de Portbou té una significació especial, reconeix Josep Maria Cortada, ja que "el lloc històric també aporta". Tot i que veure aquesta proposta és gratuït, per assistir cal inscriure’s perquè les places són limitades. A Portbou, cal trucar a l’Ajuntament, al telèfon 972 390 284 o enviar correu a portbou@portbou.cat. Per Figueres, les entrades ja estan exhaurides.
