El FASTT acosta la dansa vertical als veïns de Pont de Molins
El projecte "Gestos de cura" de la Cia. Berta Baliu està inspirat en les trementinaires dels Pirineus i ha reunit una vintena de participants
Una colla de veïns de Pont de Molins duran a terme una creació de dansa vertical al Forn de calç dins el projecte "Gestos de cura" de la Cia. Berta Baliu impulsat pel FASTT (Festival d’Arts Escèniques dels Micropobles). El Forn de calç del municipi serà l’escenari de la mostra, que es farà el 8 de novembre a les 12 hores i culminarà un treball col·lectiu que els participants, de més de 60 anys, han fet a partir de tallers de moviment, recollida de sabers populars i treballs coreogràfics en arbres amb arnès.
Els participants han ballat gestos quotidians com assecar herbes o preparar remeis, convertint-los en narratives poètiques i simbòliques. Les sessions han tingut lloc durant tot el mes d’octubre i acabaran la setmana vinent reunint prop d’una vintena de participants.
A banda, el mateix dissabte a la tarda hi haurà l’obertura de portes de la instal·lació artística El secret de les pedres a la Sala d’Exposicions del Sindicat d’Espolla, una proposta visual i sensorial que dialoga amb "Gestos de cura".
