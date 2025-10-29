Sixena
El Museu Nacional d’Art replica que les acusacions aragoneses "són falsedats"
El museu presenta al jutjat un informe que rebat l’existència de suposades humitats a la sala on s’exhibeixen les pintures murals
David Morán
Ni deixadesa ni falta de diligència. I menys encara rastres d’humitat i de runa al voltant de les pintures murals de Sixena. "Són falsedats", van replicar amb rotunditat fonts del MNAC poc després que el Govern d’Aragó assegurés que els informes que van elaborar els tècnics aragonesos el mes de juliol passat evidencien una suposada "deixadesa en la cura". "És més segura la instal·lació al monestir de Sixena", va arribar a dir el director general de Cultura aragonès, Pedro Olloqui, que pràcticament ha acusat el museu barceloní de maltractar deliberadament les pintures murals. "Són valorades, però no són estimades, perquè són patrimoni cultural d’Aragó", va dir.
El MNAC, que rebutja categòricament les acusacions del Govern aragonès, assegura que respondrà a través del jutjat que instrueix el cas, com ja ha fet en altres ocasions. En aquest sentit, el museu barceloní va recordar que aquest dilluns ja va remetre a la magistrada un informe que rebat les suposades humitats que els tècnics aragonesos van dir que havien trobat durant el seu examen de les obres l’estiu passat. En el text enviat al jutjat es fa constar que es tracta de taques antigues i que les humitats existents al sostre eren anteriors a la instal·lació dels murals el 1995. "La probabilitat de filtracions d’aigua en aquest espai i l’afectació directa sobre les pintures és pràcticament nul·la, a causa de les característiques físiques de l’edifici, de l’entorn constructiu de la sala i del caràcter independent de la instal·lació museogràfica respecte dels murs que la contenen", defensa el museu.
