Barcelona
Lluís Ventós profunditza en el seu vincle amb la mar a l’exposició 'Mascarons'
L’artista, vinculat al Port de la Selva, presenta vint-i-sis escultures a la Sala Parés de Barcelona, des d’aquest dijous fins al 29 de novembre
La Sala Parés de Barcelona inaugura, aquest dijous 30 d’octubre, l’exposició Mascarons de l’artista Lluís Ventós qui presenta vint-i-sis escultures, vint-i-sis mascarons fets "de fusta, ferro i intuïció", com explica Ignasi de Planell, en el text de presentació de la mostra, tot afegint que "aquí no es tracta de representar cap vaixell, sinó d’habitar-lo, de fer-lo parlar. Cada mascaró és un fragment de vida; una confessió escultòrica; una història que es desplega com una vela. Són peces que neixen del tacte, de la memòria i de l’amor. Amor envers el mar, els seus i una manera de viure que és també una manera de resistir. Perquè, en realitat, l’exposició no és una sèrie d’objectes aïllats, sinó una sola escultura feta de vint-i-sis peces".
Lluís Ventós és un artista molt arrelat familiarment al Port de la Selva, poble on va aprendre, a través del seu avi Omedes, a estimar aquest paisatge tocat per la mar. Mascarons, doncs, hi té molt a veure. Tal com detalla Ignasi de Planell, "les escultures ens parlen de moltes coses: del descobriment i de la por; de la infantesa i la maduresa; de la família, de l’amistat i la soledat; de la pèrdua i de l’esperança. Són viatges. Són persones. Són tot allò que ens fa fràgils i valents alhora". L’exposició de Ventós es podrà visitar fins al 29 de novembre.
