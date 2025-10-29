Aragó denuncia "deixadesa" del MNAC amb les pintures de Sixena
L’Executiu autonòmic presenta diversos informes, que remetrà a la justícia, en què assenyala els danys patits per les obres a causa d’humitats, runa i tota mena de contaminació
SERGIO H. VALGANÓN
La Diputació General d’Aragó (DGA) va acusar ahir el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) de deixadesa en la conservació de les pintures murals de Sixena. L’Executiu autonòmic va presentar diversos informes, que seran remesos a la justícia, en què assenyala els suposats danys patits per humitats, runa i tota mena de contaminació per les pintures d’origen aragonès. La DGA va tornar a reclamar el compliment de la sentència, que obliga que les peces tornin al monestir d’Osca, però no va entrar en els terminis de compliment de la sentència. Sí que va tancar tota via política.
El director general de Cultura, Pedro Olloqui, va resumir en tres conclusions el que testifiquen els textos: "Ha de contemplar-se el trasllat de les peces a Sixena perquè és totalment viable. L’estat de les pintures permet aquest trasllat sense riscos extraordinaris i el trasllat és necessari per raons de conservació".
Va ser un resum previ a una extensa roda de premsa en què Olloqui va posar en valor la resposta de les pintures a les diferents contaminacions i danys patits pel pas del temps. "L’estat de les pintures és estable i similar al seu estat original", va comentar el director general sobre la seva reacció química, i va destacar que les teles "no presenten riscos extraordinaris" per al trasllat
La resposta davant els estudis de microtopografia també és positiva: "S’ha fet mil·límetre a mil·límetre, de manera individualitzada a cada pintura i ja es coneixen les zones que tenen algun tipus de debilitat". Tant el director general com Natalia Martínez de Pisón, tècnica que lidera la part professional de la DGA, van admetre que les pintures hauran de ser "intervingudes" a Sixena.
Olloqui també va defensar el pla de retorn de les peces, que contempla separar-les en 72 peces per donar "màximes condicions de seguretat i estabilitat", amb un tractament "individual" per a cada un d’aquests elements. "És fàcil d’entendre: peces més petites que simplifiquen el trasllat i aporten condicions de garantia", va concretar el director general de Cultura. Sobre aquesta manera d’obrar va precisar Martínez de Pisón, que va afirmar que "les juntes dels arcs" eren algunes de les zones més castigades per la deficient conservació. "Necessàriament" cal fer el procés dividint per peces: "Hi ha deformacions importants i es correrien riscos perquè el pes no es repartiria de la mateixa manera, i caldrà desmuntar per al trasllat".
Filtracions d’aigua
Tant la tècnica com el representant polític van insistir que la conservació de les peces per part del MNAC podria haver sigut millor. En el cas de l’aigua, Olloqui va explicar que en diversos arcs s’han trobat "filtracions que van afectar de manera irreversible la part posterior de les pintures, però que en alguns casos van arribar a les mateixes peces". "Són filtracions que són fruit de condicions inestables de les instal·lacions del MNAC", va asseverar Olloqui, que va lamentar que aquests danys "no van ser ni anunciats ni confirmats per les institucions catalanes", una cosa que va considerar "un fet denunciable que s’abordarà en el futur si és necessari". "Hi arriba a haver vessaments que haurien pogut arribar a generar algun bassal a la sala", va explicar la restauradora.
