Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Música

VÍDEO | Repte viral: un professor gironí toca 'Berghain' de Rosalía a la primera

El pianista Àlex Carbonell s'enfronta a la partitura del nou tema de Rosalía

Un frame del videoclip de 'Berghain'.

Un frame del videoclip de 'Berghain'. / Rosalía

Cristina Clopés

El passat dia 20 d'octubre la cantant de Sant Esteve de Sesrovires va sortir als carrers de la plaça del Callao de Madrid corrents, creant un gran rebombori i això, per què? Per començar a donar de què parlar: el seu nou disc. La catalana després de l'àlbum Motomami el 2022, només va publicar tres cançons més, RR, juntament amb Rauw Alejandro, la seva exparella. Dos anys després i després d'un temps a l'ombra, ressorgeix amb Lux.

El pròxim 7 de novembre es publicarà Lux, el seu quart àlbum. En aquest, hi apareixeran cançons molt diverses amb moltes col·laboracions i amb un estil molt diferent o això és el que creiem pel que ens ha mostrat fins ara. El Cor de Cambra del Palau de la Música, Sílvia Pérez Cruz, l'Escolania de Montserrat o Estrella Morente són algunes d'aquestes col·laboracions tan sonades.

Rosalía va decidir que ahir era el dia per mostrar Berghain, una de les seves cançons del nou disc. I aquesta ha estat impressionant: tons lírics, espiritualitat, violins, òpera... Un estil completament diferent del que ens té acostumats i amb un significat molt profund: curar el cor després del desamor.

Berghain

Ha trencat els estereotips, juntament amb la col·laboració directa de Björk i Yves Tumor. Una cançó operística i amb un videoclip on es barreja la realitat amb els somnis, el desamor i la tristesa. Així doncs, una cançó molt complexa pels seus alts i baixos constants.

Aquest nom fa referència a una icònicadiscotecaa de Berlín, considerada com a temple de la llibertat sexual, artística i de la música electrònica. Així doncs, és un símbol de canvi? En alemany, aquesta paraula significa "entre muntanyes". El canvi sembla el que porta a la catalana a aquest nou canvi paradigmàtic musical.

Sembla impossible reproduir-la exactament igual després que sortís aquest dilluns al mercat musical?

Àlex Carbonell, professor de piano, combo i llenguatge a La Moderna (Escola de Música Moderna de Girona) ens ha sorprès tocant-la i deixant el llistó molt amunt. Just després de l'aparició del videoclip a totes les plataformes, va decidir assumir el repte que unes alumnes li van proposar: tocar Berghain de Rosalía.

Berghaim de Rosalía tocada per Àlex Carbonell: impressionant

El seu estil al piano ha deixat sense paraules a tota la comunitat de TikTok. Àlex amb més d'una vintena de discs enregistrats i amb una formació amb la concertista Maria Rosa Gratacós, estudis de piano jazz i diversos seminaris amb Geoffrey Keezer, Bob Mintzer, etc. ha deixat sorpresos a tots els internautes.

"És molt barroc això per ser la Rosalía"

Àlex Carbonell

Les xarxes socials han deixat comentaris com "quin bon lector de partitures i que bé que toca", "bestial aquest senyor!!", "pell de gallina! Guau!". El vídeo ja té més de 5.000 likes. Així doncs, jutgeu-ho vosaltres mateixos!

@lamoderna_emae Repte acceptat 😎 Gravem la reacció de l’Àlex escoltant per primera vegada la cançó? 🤭 @La Rosalia #berghain #lux #rosalia ♬ original sound - lamoderna

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents