Cinema
El documental sobre el fotògraf Josep Maria Cañellas s'exhibirà en un festival a Buenos Aires
'L'ombra del fotògraf', dirigit per Carles Esporrín, es projectarà dins la secció oficial de l’Arte Non Stop Festival de Buenos Aires 2025
El documental 'L’ombra del fotògraf' es projectarà dins la secció oficial de l’Arte Non Stop Festival de Buenos Aires 2025 (ANSFF BA2025) que es fa entre el 27 i el 31 d'octubre. OrganizaT per la productora Arte Non Stop combina el cinema, la pintura i l'escultura sota l'exclusiva temàtica del cinema. Així ho ha anunciat el seu director, el fotoperiodista Carles Esporrín, qui ha confessat estar "molt contents per aquest nou reconeixement" que permetrà que la figura del fotògraf reusenc, precursor del fotoperiodisme, travessi ara l’Atlàntic. Era l'any 2017 quan Carles Esporrín va iniciar aquesta aventura a la qual li dedicaria cinc anys de treball. Tot i les dificultats i un "pressupost ridícul", el treball, que va codirigir amb Luz López, va arribar a bon port. L'octubre de l'any passat, L'ombra del fotògraf es va presentar a Figueres, tenint en compte la vinculació de Cañellas, autor de l’àlbum Rubaudonadeu, amb la capital de l'Alt Empordà.
