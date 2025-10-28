Art
Un quadre de Dalí comprat per 170 euros se subhasta per més de 50.000
La pintura forma part de Les mil i una nits, una sèrie d’il·lustracions que l’artista hauria elaborat als anys seixanta
Javier Fidalgo
Salvador Dalí és considerat un dels màxims representants del surrealisme. Una de les obres més populars del pintor empordanès és La persistència de la memòria, feta el 1931. No obstant això, el quadre protagonista d’aquesta història és L’ancià soldà.
Aquesta pintura de Dalí formaria part de Les mil i una nits, una sèrie d’il·lustracions que l’artista hauria elaborat durant la dècada de 1960. L’any 2023, la il·lustració va sortir a subhasta a Cambridge, amb un preu final de 150 lliures (uns 170 euros aproximadament).
“Dalí estava obsessionat amb la cultura morisca i creia fervorosament que provenia d’un llinatge morisc”
Actualment, s’ha confirmat que es tracta d’una obra del pintor de Cadaqués i el seu valor s’ha disparat fins a les 30.000 lliures esterlines. Aquest quadre és una obra de tècnica mixta, que combina aquarel·la i retolador.
L’especialista en art Gabrielle Downie va explicar al mitjà britànic The Guardian que “Dalí estava obsessionat amb la cultura morisca i creia fervorosament que provenia d’un llinatge morisc”.
Encarregada per Giuseppe i Mara Albaretto
Segons relata, aquesta sèrie d’il·lustracions va ser encarregada per Giuseppe i Mara Albaretto. Estava previst que l’editorial Rizzoli publiqués les obres, però Dalí va acabar abandonant el projecte després d’haver-ne creat un centenar de les 500 il·lustracions que volia fer a partir dels contes populars de l’Orient Mitjà.
D’aquest centenar, l’editorial italiana es va quedar amb 50, i l’altra meitat va anar a parar als mecenes de l’artista. L’any 2014, la família Albaretto va decidir publicar les 50 il·lustracions que tenia en la seva possessió, desconeixent el parador de la resta.
“El quadre no és del gust de tothom, però a qui li agrada, li encanta”
Posteriorment, un antiquari va comprar el quadre sense saber que pertanyia al famós pintor, tot i que va observar la seva signatura a la cantonada inferior: “Vaig investigar una mica i no podia creure el que estava veient”, va relatar a la premsa britànica.
Finalment, la casa de subhastes Cheffins de Cambridge la va incloure al seu catàleg amb un preu de venda final de 53.000 euros. El director de la subhasta, Brett Tryner, va descriure el quadre com “una imatge Marmite: no és del gust de tothom, però a qui li agrada, li encanta”.
